Премьер подчеркнул, что доверие между его страной и Украиной "очень подорвано" из-за нефтепровода "Дружба". Об этом Фицо сообщил в фейсбуке.
Что Фицо сказал об открытии "Дружбы" и Украине?
Фицо в начале напомнил, что Правительство Словакии не поддержало заем для Украины и не принимает в нем участия, как и Венгрия и Чехия. Он отметил, что соответствующее решение было принято в рамках ЕС законным путем.
Премьер отметил, что отношения между Украиной и Словакией существенно ухудшились из-за нефтепровода.
Что произойдет, или это так будет, или не будет. Очень нарушено и подорвано доверие между Словакией и Украиной, относительно способности выполнять обещания, которые кто-то дает,
– заявил Фицо.
Он считает, что после разблокирования 90-миллиардного займа, прекращение поставок нефти якобы снова может начаться. Фицо обвиняет в этом именно Украину и отмечает, что это – вопрос не идеологии, а "экономической целесообразности и энергетической безопасности".
Фицо сообщил, что поставки нефти через нефтепровод "Дружба" является очень важным процессом для региона, в котором расположена страна.
