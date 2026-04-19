О таком он рассказал в своем видеообращении и отметил, что планирует делать в этом случае.
Как Литва и Латвия ограничивают полет Фицо в Москву?
По словам премьера Словакии, в Вильнюсе и в Риге уже сообщили, что не позволят пролет его самолета над их территориями.
Поэтому Роберт Фицо будет вынужден искать другой маршрут. Он отметил, что подобную схему уже применяли в прошлом году, когда его "торпедировала Эстония".
Напомним, что в прошлом году глава правительства Словакии так же настаивал на поездке в Москву на парад 9 мая, несмотря на, по его словам, "серьезные попытки" помешать этому визиту. Тогда Литва, Латвия и Эстония закрыли свое воздушное пространство для самолетов, направлявшихся на празднование в Россию.
Интересно! В России появляются предположения о возможной отмене парадов 9 мая из-за риска ударов украинскими ракетами. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений, часть подготовительных мероприятий уже поставили на паузу. Сам Фицо ранее заявлял о планах присутствовать на мероприятиях, посвященных победе над нацизмом.
Как Фицо подыгрывает России?
В Словакии на днях заявили, что страна может заблокировать 20-й пакет санкций ЕС против России, если не будет восстановлена работа нефтепровода "Дружба".
Он также раскритиковал политику Еврокомиссии, назвав ее рискованной для энергетической стабильности, зато выступает за ослабление санкций против России и восстановление импорта российских энергоносителей.
Отдельно Роберт Фицо в видеообращении заявил, что якобы Владимир Зеленский имеет чрезмерное влияние на решения ЕС.
К тому же, словацкий премьер говорил, что нереально ожидать, что Россия покинет оккупированные территории – Крым, Донбасс и Луганск. Также он заявлял, что его правительство никогда не поддержит членство Украины в НАТО, поскольку это якобы приведет только к третьей мировой войне.