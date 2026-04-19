О таком он рассказал в своем видеообращении и отметил, что планирует делать в этом случае.

Как Литва и Латвия ограничивают полет Фицо в Москву?

По словам премьера Словакии, в Вильнюсе и в Риге уже сообщили, что не позволят пролет его самолета над их территориями.

Поэтому Роберт Фицо будет вынужден искать другой маршрут. Он отметил, что подобную схему уже применяли в прошлом году, когда его "торпедировала Эстония".

Напомним, что в прошлом году глава правительства Словакии так же настаивал на поездке в Москву на парад 9 мая, несмотря на, по его словам, "серьезные попытки" помешать этому визиту. Тогда Литва, Латвия и Эстония закрыли свое воздушное пространство для самолетов, направлявшихся на празднование в Россию.

Интересно! В России появляются предположения о возможной отмене парадов 9 мая из-за риска ударов украинскими ракетами. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений, часть подготовительных мероприятий уже поставили на паузу. Сам Фицо ранее заявлял о планах присутствовать на мероприятиях, посвященных победе над нацизмом.

