Об этом Фицо рассказал на своей странице в фейсбуке. Длинный шестиминутный ролик вышел под названием "Пытаемся открыть Брюсселю глаза, чтобы он видел, как Зеленский вредит Европе".
Почему Фицо снова критикует Зеленского?
Словацкий премьер комментировал выступление Зеленского на саммите ЕС 19 марта.
У меня сложилось впечатление, что если кто-то и руководит ЕС, то это господин Зеленский. Что он требует, то и получает. Что отклоняет, то и отклоняет без какого-либо сопротивления со стороны ЕС,
– сетовал Фицо.
Обратите внимание! Уже первый тезис видео содержит неправду, ведь на саммите европейские лидеры должны были уговорить Орбана перестать блокировать кредит Украине. Но час уговоров не дал результата и средства нам не выделили.
Далее Фицо заявил, что ни одна мониторинговая комиссия не посетила Броды, то есть нефтепровод "Дружба", как об этом писали СМИ, – якобы украинская сторона никого не пустила на это место.
"Никто до сих пор не знает, в каком состоянии этот нефтепровод. Поврежден ли он, или нет. Если поврежден, давайте его ремонтировать. Абсолютно смешно, что президент Зеленский говорит о еще 6 недель. Но он говорит именно о выборах в Венгрии. Надо это назвать: Зеленский использует эту тему для влияния на выборы в Венгрии, потому что в связи с тем, что происходит в Иране, он ожидает, что ситуация будет очень, очень плохой, что может дойти вплоть до нефтяного шока. Вы знаете, что означает нефтяной шок?" – бессвязно говорил премьер Словакии.
Другие тезисы Фицо:
- "Зеленский играет с ними, как кошка с мышью, делает с ними, что хочет. Фактически он не уступил ни на сантиметр, продолжает наносить значительный экономический ущерб Словакии, подобно Венгрии".
- Украинский президент не уважает Европейский Союз, предоставить Киеву кредит противоречит здравому смыслу.
- "Некоторые премьеры теряют терпение в отношении Зеленского и Украины как таковой".
- "Не все может подчиняться интересам Украины", Словакия продолжит давление на ЕС.
С американцами мы не общаемся, они даже не сообщают нам, когда собираются атаковать Иран. С Россией такие отношения, которые есть, с Китаем такие отношения, которые есть. У нас нет никаких инструментов, потому что мы беспомощно наблюдаем за тем, что происходит вокруг нас, практически не знаем, что предложить, какие решения. Какие решения имеет сегодня ЕС, чтобы помочь государствам-членам, когда не будет нефти? Потому что если произойдет полный нефтяной и ценовой шок, то нефти может не быть. Но мы практически не имеем никаких инструментов, чтобы повлиять на мировые события,
– упрекнул премьер.
Он также прошелся по заявлениям лидеров Европы, что в слабости ЕС виноват именно Фицо.
Орбан устроил демарш в ЕС
Друг Фицо Виктор Орбан буквально встал в позу – физически. Он слушал выступление Зеленского, облокотившись на стол, то есть максимально далеко от всех присутствующих.