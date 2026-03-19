Еще в феврале Европейский союз согласовал выделение Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро. Как сообщила на своей странице в X президент Европарламента Роберта Мецола, соответствующий документ уже подписан.

Как известно, эти средства должны профинансировать ключевые потребности Украины: обеспечение непрерывной работы основных государственных институтов, поддержка обороноспособности Украины, а также укрепление общей европейской безопасности и тому подобное.

Впрочем, правительство Венгрии выступило против согласования ЕС этого кредита, пока не будет восстановлен транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Поддерживает это решение и Словакия. И поскольку по правилам ЕС все 27 стран должны поддержать кредит, который должен финансироваться за счет общих заимствований объединения, предоставление средств Украине пока остается под вопросом.

На этом фоне не совсем оптимистично звучат заявления от МВФ, который обеспокоен выполнением обязательств по пакету помощи в размере 8 миллиардов долларов из-за промедления украинского правительства.

24 Канал узнал, действительно ли Украина может столкнуться с проблемами в финансировании, насколько критической является проблема блокирования Венгрией и Словакией кредита в размере 90 миллиардов евро и какие трудности возникли в сотрудничестве Украины с МВФ.

Получит ли Украина кредит на 90 миллиардов евро от ЕС?

Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз подтвердил, что Венгрия будет блокировать решение ЕС о предоставлении кредита Украине.

Пока мы находимся в условиях нефтяной блокады, мы не собираемся соглашаться с этим решением,

– сказал Сийярто во время заседания Совета Европейского союза по иностранным делам.

Словакия также не замедлила и дала понять, что будет блокировать выделение 90 миллиардов евро, если партия Виктора Орбана "Фидес" проиграет выборы в Венгрии, которые пройдут 12 апреля.

Самое главное послание будет заключаться в том, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если это будет необходимо,

– заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook.

Но доктор экономических наук Сергей Кораблин в комментарии для 24 Канала отмечает, что ситуация, которая обострилась из-за блокирования Венгрией кредитного пакета ЕС для Украины, похоже, постепенно урегулируется.

Сергей Кораблин Член-корреспондент НАН Украины, заместитель директора по научной работе в ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины" И апогей дискуссий по этому поводу, кажется, уже пройден.

О похожем говорит и Александр Паращий для 24 Канала. Он отмечает, что на самом деле Украина без этих денег не останется.

Александр Паращий Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Но вопрос лишь в том, сколько времени займет принятие этого решения на уровне ЕС. У нас есть запас времени где-то до середины мая.

Заметьте! По состоянию на 17 марта, болгарское издание заявляло, что решение по кредиту ЕС для Украины уже принято и якобы менять его не планируют. Однако по состоянию на сейчас помощь до сих пор остается заблокированной. Позже телеграмм-канал "Шрайк Ньюс" опроверг заявление, где объяснил, что оно было неправильно интерпретировано.

Как ЕС может обойти блокирование Венгрии кредита для Украины?

Дело в том, что во время брифинга лидеров ЕС в Киеве 24 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз найдет способ согласовать кредит для Украины на сумму в 90 миллиардов евро несмотря на блокирование Венгрии.

Впрочем, в издании Politico со ссылкой на источники отмечается, что сейчас юридических механизмов быстро обойти вето нет, а среди единственных вариантов является направление миссии для выяснения фактов относительно трубопровода в Украине.

Напоминаем! Сейчас Совет ЕС по общим вопросам уже принял 2 документа, которые делают возможным продолжение технической работы по предоставлению Украине кредита. Впрочем, 3 документ, который также необходим для предоставления средств, до сих пор блокируется. Речь идет о документе об изменениях в долгосрочный бюджет ЕС, передает "Европейская правда".

Экономист Борис Кушнирук в разговоре с 24 Каналом объясняет, что вопрос с финансированием в 90 миллиардов евро, которое предусмотрено для Украины на 2026 – 2027 годы, скорее всего, будет решен, впрочем, пока неизвестно как. Как отмечает Кушнирук, для Украины в среднем нужно от 45 до 50 миллиардов долларов в год.

Борис Кушнирук Председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Есть предположение, что окончательное решение отложат до выборов в Венгрии, которые состоятся 12 апреля. В то же время к этому времени ЕС может принять временное или промежуточное решение.

О вариантах для ЕС говорит для 24 Канала и экономист Ярослав Жалило. Впрочем, он замечает, что идея об отсрочке решения о предоставлении кредита до проведения выборов в Венгрии является не лучшей идеей, ведь даже если власть в стране изменится, то есть будет новый премьер-министр, то для принятия решения придется ждать еще долго.

Ярослав Жалило Заместитель директора Национального института стратегических исследований После избрания новой власти будет переходный момент. Нужно, чтобы сначала парламент страны собрался, провели консультации, сформировалась коалиция и тому подобное. Я не представляю себе технически, как это можно вообще ожидать, что после выборов сразу что-то поменяется.

Напоминаем, что средства в размере 90 миллиардов евро, которые ЕС планирует предоставить Украине на 2026 – 2027 годы, является кредитом, что подкреплен именно общим бюджетом ЕС. Это долгосрочный кредит, который будет обеспечиваться резервом Евросоюза.

Хотя ранее говорилось о том, что это будет происходить в результате процентов от замороженных российских активов, но согласовать решение так и не удалось, в частности из-за юридических рисков.

Какими могут быть последствия для Украины от отсрочки кредита ЕС?

По словам Ярослава Жалила, пока потребности Украины в финансировании закрыты, по крайней мере до мая. Кроме того, сейчас усиливается так называемый инфляционный налог: дорожает топливо и другие товары. Это может привести к росту номинальных доходов бюджета, ведь поступления могут оказаться большими, чем ожидалось.

В последние месяцы прошлого года Украина получила немало траншей с финансовой поддержкой, поэтому финансовая подушка пока накоплена. Поэтому пока проблем с финансированием не прогнозируется,

– добавляет экономист.

Впрочем, полностью исключать влияние такой ситуации на экономику нельзя, ведь она в любом случае скажется на ней из-за роста неопределенности. Это, свою очередь, может усиливать девальвационные ожидания.

Ожидания могут формировать дополнительное давление на гривну. В таком случае Нацбанку придется проводить дополнительные интервенции, чтобы компенсировать рост спроса на валюту.

Кроме того, часть участников рынка может закладывать и повышенные инфляционные ожидания.

Дополнительную турбулентность также создает неопределенность в мировой экономике, в частности на фоне ситуации с ценами на топливо.

Несмотря на это, Жалило отмечает, что чисто технически, даже если возникнут проблемы с поступлением средств (речь идет о задержке финансирования), то прямого влияния на курс – то есть немедленной девальвации гривны – ожидать не стоит.

Будут ли у Украины проблемы с финансированием от МВФ?

Несмотря на ситуацию с предоставлением кредита ЕС и вето Венгрии, появилась еще одна проблема. У Bloomberg отмечают, что МВФ якобы колеблется относительно продолжения помощи Украине в рамках финансового пакета поддержки на 8,1 миллиарда долларов, ведь депутаты медлят с мерами, которые нужны для высвобождения финансирования. В частности речь идет о принятии изменений по НДС.

Могу сказать, что я обеспокоена,

– заявила постоянный представитель МВФ в Украине Присцилла Тоффано.

Известно, что время для того, чтобы принять эти законодательные изменения, есть до конца марта. В противном случае финансирование программы будет оставаться заблокированным. Сейчас Украина получила только первый транш по программе в размере 1,5 миллиарда долларов, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Александр Паращий подтверждает, что рассмотрение налоговых вопросов Радой является одним из структурных маяков в соглашении с МВФ, от которых зависит судьба будущих траншей фонда.

Но это не значит, что здесь не может быть компромиссов, например по налогообложению малого бизнеса. Совет МВФ утвердил новую программу, значит колебаний там нет,

– говорит Александр.

Более того, МВФ больше заинтересован в той программе, чем Украина. Ведь по той программе, МВФ получит больше денег за 4 года, чем предоставит Украине.

А для Украины заем от МВФ является очень дорогим, поэтому при наличии других источников финансирования дефицита бюджета нет смысла спешить получить транш, подытожил Паращий.

Зато Кораблин добавляет, что Украина должна выполнять добровольно взятые на себя обязательства, как в рамках уже упомянутого европейского пакета, так и новой четырехлетней программы с МВФ.

Иначе возникают недоразумения, которые искажают ее отношения с донорами и перспективы их дальнейшего развития. Нет сомнения, что текущие проблемные вопросы будут урегулированы и Украина получит запланированный транш от МВФ. Однако назвать это удачным стартом программы, согласованной всего пару недель назад, вряд ли можно,

– свидетельствует доктор экономических наук.

Какие требования имеет МВФ?

По словам Ярослава Жалило, для МВФ важно, чтобы Украина обеспечивала стабильность государственных финансов, поскольку они кредитуют именно под стабильность. Кроме всего прочего, выполнения требований нужны еще и для приближения украинского законодательства к европейскому.

Налоговые нормы, которые должна принять Украина, это больше не об обязательствах перед МВФ, а больше о важности этого решения для вступления в ЕС, чтобы в Украине не было так называемых налоговых дыр. Зато для МВФ важна стабильность государственных финансов,

– отмечает Жалило.

Впрочем, вопрос сейчас заключается в переходных периодах, то есть как быстро это будет внедряться. А также вопрос есть еще и в количественных показателях, в частности предел годового дохода, выше которого ФЛП обязательно должен стать плательщиком НДС. И именно это сейчас дискутируется.

Сейчас не является исключением, что во время следующего визита миссии МВФ может быть достигнут определенный компромисс. В частности, со стороны Фонда – решение о продлении программы, а со стороны Украины – готовность работать над усовершенствованием налоговой системы.

Здесь также стоит отмечать, что нам не столько важны деньги МВФ, потому что там на самом деле не такая уж и большая сумма, сколько положительное решение относительно этой программы, потому что это открывает путь для получения многих других видов международной финансовой помощи,

– отмечает Ярослав.

Несмотря на это, со стороны МВФ некорректно применять одинаковые критерии к стране, которая находится в условиях войны. Даже если горячая фаза войны в ближайшее время завершится, Украина до сих пор будет находиться в условиях повышенных рисков безопасности. То есть нужна специфическая политика, в том числе в фискальной сфере.

А вот Кушнирук взамен заявляет, что МВФ на самом деле самостоятельно ничего не требуют, а лишь задают вопрос: что предлагает делать украинская власть для того, чтобы сократить дефицит? И ситуация, которая сложилась на сегодня, добавляет экономист, это прежде всего некомпетентность правительства.

Идея изменить подход к НДС для ФЛП исходила именно от правительства. Однако считаю, что более логичным шагом для получения средств могла стать реформа таможни,

– говорит Борис.

Дело в том, что наведение порядка там может дать значительно большую сумму, чем изменения в упрощенной системе налогообложения, замечает Борис Кушнирук.