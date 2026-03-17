Какие условия предоставления кредита для Украины от МВФ?

О том, что тормозит финансирование, говорится в материале Bloomberg.

Смотрите также Новый кэшбек и соцвыплаты: какую помощь вскоре получат украинцы

Международный валютный фонд колеблется относительно продолжения помощи Украине в рамках финансового пакета поддержки на 8,1 миллиарда долларов. Причиной беспокойства называют несвоевременную работу украинских депутатов. Ведь чтобы получить деньги, Украина должна была принять ряд новых законов.

Заметьте! Дедлайн от МВФ на обновление законодательства – конец марта 2026 года.

В частности речь идет об изменениях в налогообложении. Так сбор с бизнеса и домохозяйств должны были увеличить.

В то же время известно, что пункты, которые просили рассмотреть в МВФ, украинские депутаты до сих пор не вынесли на голосование. То есть их еще не прорабатывали.

Могу сказать, что я обеспокоена,

– отметила Присцилла Тоффано, представитель МВФ в Украине.

В то же время на фоне обострения ситуации с кредитом ЕС в 90 миллиардов евро, который ранее заблокировали Венгрия и Словакия, этот пакет поддержки важен для Украины.

По информации издания, с 18 марта начнутся встречи с украинскими депутатами, которые проведет руководитель миссии МВФ Гэвин Грей.

Известно, что в рамках новой программы валютного фонда Украине уже предоставили 1,5 миллиарда долларов (транш от 3 марта 2026 года).

Как ранее отмечала премьер-министр деньги планируют направить на покрытие дефицитов в бюджете и поддержку макрофинансовой стабильности.

Программа, которую поддерживает МВФ, является частью более широкой финансовой рамки, призванной обеспечить покрытие прогнозного дефицита государственного бюджета в объеме 136,5 миллиарда долларов в течение четырех лет,

– добавила Свириденко.

В то же время она добавила, что международное финансирование для Украины на пятый год войны во время постоянных атак России – это возможность для функционирования государства.

Что будет с экономикой Украины без финансовой поддержки МВФ?

В интервью для Forbes Ukraine глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, что для реализации программы МВФ нужно внести изменения в законопроект о введении НДС для ФЛП. А также:

принять нормы налогообложения цифровых платформ;

отменить льготное растаможивание посылок до 150 евро;

сохранить 5% военного сбора даже после войны.

В частности чиновник считает, что не все его коллеги понимают масштабы ситуации и "финансовой трагедии". Он объясняет, что без помощи валютного фонда Украина не будет иметь ресурсов на финансирование бюджетных расходов уже с апреля 2026 года. Очевидно, это будет иметь отпечаток и на оборонной сфере.

Что еще нужно знать о финансовой помощи для Украины?