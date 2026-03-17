Які умови надання кредиту для України від МВФ?

Про те, що гальмує фінансування, йдеться в матеріалі Bloomberg.

Міжнародний валютний фонд вагається щодо продовження допомоги Україні в межах фінансового пакета підтримки на 8,1 мільярда доларів. Причиною занепокоєнь називають несвоєчасну роботу українських депутатів. Адже щоб отримати гроші, Україна мала ухвалити низку нових законів.

Зауважте! Дедлайн від МВФ на оновлення законодавства – кінець березня 2026 року.

Зокрема йдеться про зміни в оподаткуванні. Так збір з бізнесу й домогосподарств мали збільшити.

Водночас відомо, що пункти, які просили розглянути у МВФ, українські депутати досі не винесли на голосування. Тобто їх ще не опрацьовували.

Можу сказати, що я стурбована,

– зазначила Прісцилла Тоффано, представниця МВФ в Україні.

Водночас на тлі загострення ситуації з кредитом ЄС у 90 мільярдів євро, який раніше заблокували Угорщина та Словаччина, цей пакет підтримки важливий для України.

За інформацією видання, з 18 березня почнуться зустрічі з українськими депутатами, які проведе керівник місії МВФ Гевін Грей.

Відомо, що в межах нової програми валютного фонду Україні вже надали 1,5 мільярда доларів (транш від 3 березня 2026 року).

Як раніше зазначала прем'єр-міністерка гроші планують спрямувати на покриття дефіцитів у бюджеті та підтримку макрофінансової стабільності.

Програма, яку підтримує МВФ, є частиною ширшої фінансової рамки, покликаної забезпечити покриття прогнозного дефіциту державного бюджету в обсязі 136,5 мільярда доларів упродовж чотирьох років,

– додала Свириденко.

Водночас вона додала, що міжнародне фінансування для України на п'ятий рік війни під час постійних атак Росії – це можливість для функціонування держави.

Що буде з економікою України без фінансової підтримки МВФ?

У інтерв'ю для Forbes Ukraine голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів, що для реалізації програми МВФ потрібно внести змінити в законопроєкт про введення ПДВ для ФОП. А також:

ухвалити норми оподаткування цифрових платформ;

скасувати пільгове розмитнення посилок до 150 євро;

зберегти 5% військового збору навіть після війни.

Зокрема посадовець вважає, що не всі його колеги розуміють масштаби ситуації та "фінансової трагедії". Він пояснює, що без допомоги валютного фонду Україна не матиме ресурсів на фінансування бюджетних видатків уже з квітня 2026 року. Очевидно, це матиме відбиток і на оборонній сфері.

