Що відбувається з українськими міжнародними резервами?
Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті, про що розповіли у Національному банку України.
Операції були тільки частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики. Але обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку навіть попри зменшення.
Загалом динаміку резервів у лютому 2026 року визначала низка чинників:
- Операції НБУ на валютному ринку України: у лютому, якщо порівнювати з січнем, чистий продаж валюти зменшився на 19,8%. Відповідно до балансових даних, регулятор продав на валютному ринку 2 989,5 мільйонів доларів США.
- Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу: на валютні рахунки уряду в НБУ в лютому надійшло 1 000,4 мільйона доларів США. Зокрема 690,8 мільйона доларів США – через рахунки Світового банку в межах ініціативи ERA. А ще 309,6 мільйона доларів США – від розміщення ОВДП. За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 804,1 мільйона доларів США. Зокрема 472,2 мільйона доларів США витратили на обслуговування та погашення ОВДП, 331,9 мільйона доларів США – на сплату іншим кредиторам. А Міжнародний валютний фонд отримав від України 279,7 мільйона доларів США.
- Переоцінка фінансових інструментів (через зміни ринкової вартості та курсів валют): у лютому завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 152,5 мільйона доларів США.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,7 місяця майбутнього імпорту,
– зазначили у Нацбанку.
Нагадаємо! Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року за попередніми даними зросли до 57 660,3 мільйона доларів США, про що повідомляв регулятор. Таким чином резерви оновили історичний максимум.
Які ще новини останнім часом повідомляв Нацбанк?
З понеділка, 2 березня 2026 року, банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень у НБУ вилучили з обігу. Купюри замінили на монети, а парерові гроші ж можна обміняти у відділеннях банків до 2027 року.
Водночас Національний банк готується представити нову купюру. Йдеться про оновлені 200 гривень з гаслом "Слава Україні! Героям слава!".