Що відбувається з українськими міжнародними резервами?

Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті, про що розповіли у Національному банку України.

Читайте також Офіційний курс валют на 9 березня: чи перестане долар бити рекорди з нового тижня

Операції були тільки частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики. Але обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку навіть попри зменшення.

Загалом динаміку резервів у лютому 2026 року визначала низка чинників:

Операції НБУ на валютному ринку України: у лютому, якщо порівнювати з січнем, чистий продаж валюти зменшився на 19,8%. Відповідно до балансових даних, регулятор продав на валютному ринку 2 989,5 мільйонів доларів США.

у лютому, якщо порівнювати з січнем, чистий продаж валюти зменшився на 19,8%. Відповідно до балансових даних, регулятор продав на валютному ринку 2 989,5 мільйонів доларів США. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу: на валютні рахунки уряду в НБУ в лютому надійшло 1 000,4 мільйона доларів США. Зокрема 690,8 мільйона доларів США – через рахунки Світового банку в межах ініціативи ERA. А ще 309,6 мільйона доларів США – від розміщення ОВДП. За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 804,1 мільйона доларів США. Зокрема 472,2 мільйона доларів США витратили на обслуговування та погашення ОВДП, 331,9 мільйона доларів США – на сплату іншим кредиторам. А Міжнародний валютний фонд отримав від України 279,7 мільйона доларів США.

на валютні рахунки уряду в НБУ в лютому надійшло 1 000,4 мільйона доларів США. Зокрема 690,8 мільйона доларів США – через рахунки Світового банку в межах ініціативи ERA. А ще 309,6 мільйона доларів США – від розміщення ОВДП. За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 804,1 мільйона доларів США. Зокрема 472,2 мільйона доларів США витратили на обслуговування та погашення ОВДП, 331,9 мільйона доларів США – на сплату іншим кредиторам. А Міжнародний валютний фонд отримав від України 279,7 мільйона доларів США. Переоцінка фінансових інструментів (через зміни ринкової вартості та курсів валют): у лютому завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 152,5 мільйона доларів США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,7 місяця майбутнього імпорту,

– зазначили у Нацбанку.

Нагадаємо! Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року за попередніми даними зросли до 57 660,3 мільйона доларів США, про що повідомляв регулятор. Таким чином резерви оновили історичний максимум.

Які ще новини останнім часом повідомляв Нацбанк?