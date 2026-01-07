Як зросли міжнародні резерви?

Цей показник став найвищим за всю історію незалежної України, передає 24 Канал з посиланням на Національний банк.

В НБУ пояснили рекордне зростання обсягу міжнародних резервів у 2025 році поєднанням трьох факторів:

Першим стала потужна фінансова підтримка України міжнародними партнерами, яка виявилася найбільшою за часів повномасштабної війни;

Другим – стабільна робота внутрішнього боргового ринку, якої вдалося досягти завдяки ефективній взаємодії фіскальної та монетарної влади;

А третім чинником була політика Нацбанку, яка включала комплекс інструментів процентної та валютно-курсової політики, контроль за рухом капіталу тощо. Вона дала змогу витрачати менше, ніж Україна отримувала, і наростити "подушку безпеки" з міжнародних резервів.

У 2026 році Україна розраховує отримати понад 45 млрд дол. США від міжнародних партнерів. Це наш запас міцності для безперебійного фінансування потреб країни на оборону і відбудову, збереження стійкості валютного ринку,

– зауважив голова НБУ Андрій Пишний.

Які міжнародні резерви України були у грудні?

У грудні міжнародні резерви України зросли на 4,6% в порівнянні з листопадом 2025 року. Збільшення обсягів відбулося перш за все завдяки надходженням від партнерів, які перевищили чистий продаж валюти НБУ та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Валютні рахунки уряду в Нацбанку у грудні поповнилися на 6 915,3 мільйона доларів. Кошти отримали:

через рахунки Світового банку – 3 912,5 мільйона доларів США;

від ЄС у межах програми Ukraine Facility – 2 699,0 мільйона доларів;

від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) – 303,8 мільйона доларів.

Загалом уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у грудні 668,4 мільйона доларів.

Водночас НБУ продав на валютному ринку 4 702,1 мільйона доларів та викупив до резервів 0,5 мільйона доларів. Таким чином, чистий продаж валюти склав 4 701,6 мільйона доларів – в 1,7 раза більше, ніж у листопаді.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,9 місяця майбутнього імпорту,

– зазначили в НБУ.

Зауважте! На початку листопада показники міжнародних резервів України сягнули 49,51 мільярда доларів, зокрема, завдяки зовнішній допомозі, пише НБУ.

Як змінювалися міжнародні резерви України?