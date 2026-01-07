Как выросли международные резервы?

Этот показатель стал самым высоким за всю историю независимой Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Национальный банк.

Смотрите также Курс валют в Украине: что выгоднее покупать в 2026 году – доллар или евро

В НБУ объяснили рекордный рост объема международных резервов в 2025 году сочетанием трех факторов:

Первым стала мощная финансовая поддержка Украины международными партнерами, которая оказалась крупнейшей во времена полномасштабной войны;

Вторым – стабильная работа внутреннего долгового рынка, которой удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию фискальной и монетарной власти;

А третьим фактором была политика Нацбанка, которая включала комплекс инструментов процентной и валютно-курсовой политики, контроль за движением капитала и тому подобное. Она позволила тратить меньше, чем Украина получала, и нарастить "подушку безопасности" из международных резервов.

В 2026 году Украина рассчитывает получить более 45 млрд долл. США от международных партнеров. Это наш запас прочности для бесперебойного финансирования потребностей страны на оборону и восстановление, сохранения устойчивости валютного рынка,

– отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Какие международные резервы Украины были в декабре?

В декабре международные резервы Украины выросли на 4,6% по сравнению с ноябрем 2025 года. Увеличение объемов произошло прежде всего благодаря поступлениям от партнеров, которые превысили чистую продажу валюты НБУ и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Валютные счета правительства в Нацбанке в декабре пополнились на 6 915,3 миллиона долларов. Средства получили:

через счета Всемирного банка – 3 912,5 миллиона долларов США;

от ЕС в рамках программы Ukraine Facility – 2 699,0 миллиона долларов;

от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – 303,8 миллиона долларов.

В целом правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в декабре 668,4 миллиона долларов.

В то же время НБУ продал на валютном рынке 4 702,1 миллиона долларов и выкупил в резервы 0,5 миллиона долларов. Таким образом, чистая продажа валюты составила 4 701,6 миллиона долларов – в 1,7 раза больше, чем в ноябре.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,9 месяца будущего импорта,

– отметили в НБУ.

Заметьте! В начале ноября показатели международных резервов Украины достигли 49,51 миллиарда долларов, в частности, благодаря внешней помощи, пишет НБУ.

Как менялись международные резервы Украины?