Как выросли международные резервы?
Этот показатель стал самым высоким за всю историю независимой Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Национальный банк.
В НБУ объяснили рекордный рост объема международных резервов в 2025 году сочетанием трех факторов:
- Первым стала мощная финансовая поддержка Украины международными партнерами, которая оказалась крупнейшей во времена полномасштабной войны;
- Вторым – стабильная работа внутреннего долгового рынка, которой удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию фискальной и монетарной власти;
- А третьим фактором была политика Нацбанка, которая включала комплекс инструментов процентной и валютно-курсовой политики, контроль за движением капитала и тому подобное. Она позволила тратить меньше, чем Украина получала, и нарастить "подушку безопасности" из международных резервов.
В 2026 году Украина рассчитывает получить более 45 млрд долл. США от международных партнеров. Это наш запас прочности для бесперебойного финансирования потребностей страны на оборону и восстановление, сохранения устойчивости валютного рынка,
– отметил глава НБУ Андрей Пышный.
Какие международные резервы Украины были в декабре?
В декабре международные резервы Украины выросли на 4,6% по сравнению с ноябрем 2025 года. Увеличение объемов произошло прежде всего благодаря поступлениям от партнеров, которые превысили чистую продажу валюты НБУ и долговые выплаты страны в иностранной валюте.
Валютные счета правительства в Нацбанке в декабре пополнились на 6 915,3 миллиона долларов. Средства получили:
- через счета Всемирного банка – 3 912,5 миллиона долларов США;
- от ЕС в рамках программы Ukraine Facility – 2 699,0 миллиона долларов;
- от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – 303,8 миллиона долларов.
В целом правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в декабре 668,4 миллиона долларов.
В то же время НБУ продал на валютном рынке 4 702,1 миллиона долларов и выкупил в резервы 0,5 миллиона долларов. Таким образом, чистая продажа валюты составила 4 701,6 миллиона долларов – в 1,7 раза больше, чем в ноябре.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,9 месяца будущего импорта,
– отметили в НБУ.
Заметьте! В начале ноября показатели международных резервов Украины достигли 49,51 миллиарда долларов, в частности, благодаря внешней помощи, пишет НБУ.
Как менялись международные резервы Украины?
За более чем три десятилетия независимости международные резервы Украины переживали как периоды резкого падения, так и стремительного роста. Самым болезненным стал 2014 год, когда объемы резервов подверглись рекордному сокращению. Впрочем, в более длинной перспективе динамика остается положительной: с 1992 по 2025 год золотовалютные запасы страны в целом увеличились более чем на 40 миллиардов долларов.
В начале независимости финансовая "подушка" Украины была крайне ограниченной. По данным Всемирного банка, в 1992 году международные резервы составляли около 469 миллионов долларов. К 1999 году этот показатель вырос до 1,09 миллиарда долларов, а в 2021-м страна за один год нарастила резервы более чем на 11 миллиардов – почти до 40 миллиардов долларов.
В то же время полномасштабное вторжение России в 2022 году стало серьезным испытанием для финансовой стабильности: тогда резервы сократились до 28,5 миллиарда долларов.