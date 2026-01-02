Какую помощь получила Украина в 2025 году?

Это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны России против Украины и почти на 30% больше, чем в прошлом году, пишет 24 Канал со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.

Ключевыми направлениями поддержки для Украины в 2025 году стали:

вооружение и боеприпасы; развитие ПВО и ПРО; инвестиции в совместное производство и закупки для украинского ОПК; обучение, ремонт, техническая поддержка и логистика.

Более 6 миллиардов долларов было направлено на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса, в том числе и в рамках "датской модели".

Кроме того, почти 3 миллиардов долларов Киев получил с помощью прибыли от замороженных российских активов в Европейском Союзе и Великобритании.

Эти средства направлены на закупку вооружения и развитие оборонной отрасли,

– отметил Шмыгаль.

Заметьте! Министр отметил, что международная поддержка Украины становится долгосрочной и системной, что является залогом сдерживания российской агрессии, усиления обороноспособности страны и обеспечения справедливого мира в Европе.

Напомним, что потребности PURL следующего года будут достигать от 12 до 20 миллиардов долларов. Об этом сообщил в октябре 2025 года министр обороны.

План действий PURL на 2025 год должен быть полностью реализован. Мы рассчитываем на постоянную координацию и финансирование для обеспечения своевременных поставок,

– написал Денис Шмыгаль.

Обратите внимание! Также Киев просит своих партнеров присоединиться в покрытии 60 миллиардов долларов – половины от запланированных расходов. Это можно сделать благодаря выделению европейскими партнерами не менее 0,25% ВВП на военную помощь Украине.

