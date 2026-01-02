Какую помощь получила Украина в 2025 году?
Это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны России против Украины и почти на 30% больше, чем в прошлом году, пишет 24 Канал со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.
Читайте также Освобождение от налогов – среди привилегий: заработал Defence City для оборонных компаний
Ключевыми направлениями поддержки для Украины в 2025 году стали:
- вооружение и боеприпасы;
- развитие ПВО и ПРО;
- инвестиции в совместное производство и закупки для украинского ОПК;
- обучение, ремонт, техническая поддержка и логистика.
Более 6 миллиардов долларов было направлено на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса, в том числе и в рамках "датской модели".
Кроме того, почти 3 миллиардов долларов Киев получил с помощью прибыли от замороженных российских активов в Европейском Союзе и Великобритании.
Эти средства направлены на закупку вооружения и развитие оборонной отрасли,
– отметил Шмыгаль.
Заметьте! Министр отметил, что международная поддержка Украины становится долгосрочной и системной, что является залогом сдерживания российской агрессии, усиления обороноспособности страны и обеспечения справедливого мира в Европе.
Напомним, что потребности PURL следующего года будут достигать от 12 до 20 миллиардов долларов. Об этом сообщил в октябре 2025 года министр обороны.
План действий PURL на 2025 год должен быть полностью реализован. Мы рассчитываем на постоянную координацию и финансирование для обеспечения своевременных поставок,
– написал Денис Шмыгаль.
Обратите внимание! Также Киев просит своих партнеров присоединиться в покрытии 60 миллиардов долларов – половины от запланированных расходов. Это можно сделать благодаря выделению европейскими партнерами не менее 0,25% ВВП на военную помощь Украине.
Что еще следует знать о помощи Украине?
- В 2025 году Минфин Украины привлек внешнее финансирование в размере 52,4 миллиарда долларов США. В частности все внутренние финансовые ресурсы были направлены на сектор безопасности и обороны.
- Наибольший объем бюджетной поддержки – более 70% – поступил в рамках механизма стран G7 ERA Loans. Речь идет о деньгах, которые "погашаются" за счет доходов от замороженных российских активов.
- Крупнейшим поставщиком помощи продолжает быть Европейский Союз.