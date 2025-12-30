Какой была международная поддержка?
В то же время все внутренние финансовые ресурсы направили на сектор безопасности и обороны. Детали рассказали в Министерстве финансов Украины во вторник, 30 декабря, передает 24 Канал.
По словам главы ведомства Сергея Марченко, объем международной финансовой поддержки стал результатом плодотворной работы команды президента Владимира Зеленского, премьер-министра Юлии Свириденко, правительства, Минфина и партнеров.
В 2025 году эти средства позволили полностью обеспечить ключевые социально-гуманитарные расходы: пенсионные выплаты, заработные платы, а именно в сфере образования и здравоохранения, социальную защиту населения и гуманитарные программы. В частности, среди доноров:
- 37,9 миллиардов долларов США – ERA Loans (условные долговые обязательства);
- 12,1 миллиарда долларов США – ЕС, Ukraine Facility (11,5 миллиарда – кредиты, 668 миллионов – гранты);
- 912 миллионов долларов США – МВФ (кредиты), поскольку Украина успешно прошла два просмотра программы Extended Fund Facility;
- 733 миллиона долларов США – Всемирный банк (кредиты);
- 453 миллиона долларов США – Япония (кредиты);
- 232 миллиона долларов США – БРРЕ (кредиты).
К слову, наибольший объем бюджетной поддержки (более 70%) поступил в рамках механизма стран G7 ERA Loans. Средства погашаются благодаря доходам от замороженных активов России. Общий объем составляет 50 миллиардов долларов США на 2025 – 2026 годы. ЕС уже направил свою часть в рамках инструмента – это 18,1 миллиарда евро.
Япония предоставила Украине помощь в рамках трех проектов Всемирного банка:
- DRIVE – 190 миллионов долларов на повышение устойчивости национальной дорожной сети, модернизации инфраструктуры и восстановления мостов;
- SURGE – 183 миллионов долларов на создание современной системы управления публичными инвестициями в условиях войны и послевоенного восстановления;
- RISE – 80 миллионов долларов на решение критических проблем, препятствующих устойчивости, росту и устойчивому развитию частного сектора.
В то же время от Банка развития Совета Европы Украина получила средства на непрерывное финансирование выплат для ВПЛ, в частности покрытие расходов на жилье, питание, медицинскую помощь и образование детей.
В следующем году вызовы сохраняются. Мы уже имеем достижения в мобилизации необходимых ресурсов и уверенность в том, что приоритетные расходы будут профинансированы,
– подытожил Марченко.
Интересно! Всего с начала полномасштабной войны, международные партнеры направили в Украину почти 168 миллиардов долларов США бюджетной поддержки. В частности, по данным Свириденко, только ЕС предоставил 70,7 миллиардов евро.
Что известно о новой программе МВФ?
- Напомним, Украина и МВФ на уровне экспертов согласовали новую программу EFF на 2026 – 2029 годы. Она предусматривает финансирование в размере более 8 миллиардов долларов США.
- Программу вынесут на утверждение Исполнительным советом МВФ в следующем году. Речь идет о покрытии первоочередных расходов Украины, поддержку макрофинансовой стабильности и содействие привлечению дополнительной международной помощи.