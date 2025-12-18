Как вырастет минимальная зарплата в Украине

Минимальная зарплата в Украине с 1 января составит 8 647 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на текст закона о Государственном бюджете на 2026 год.

Размер минимальной зарплаты в Украине не пересматривали с 2024 года, когда в апреле ее повысили до 8 тысяч гривен. Однако в 2026 году госбюджетом предусмотрен рост.

В почасовом размере минимальная зарплата в 2026 году вырастет с 48 до 52 гривен.

Как менялась минимальная зарплата в Украине в последние годы:

январь-август 2020 года – 4 723 гривен ;

; сентябрь-декабрь 2020 года – 5 тысяч гривен ;

; январь-ноябрь 2021 года – 6 тысяч гривен ;

; декабрь 2021 года – сентябрь 2022 года – 6 500 гривен ;

; октябрь 2022 года – декабрь 2023 года – 6 700 гривен ;

; январь-март 2024 года – 7 100 гривен ;

; апрель 2024 года – декабрь 2025 года – 8 тысяч гривен ;

; с 1 января 2026 года – 8 647 гривен.

Интересно! По данным Пенсионного фонда, в октябре 2025 года показатель средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы, составлял 21 578 гривен. По информации Госстата, по состоянию на октябрь средняя месячная зарплата в Украине находилась на уровне 26 913 гривен.

Из пояснительной записки к закону о Госбюджете Украины известно, что среднемесячная зарплата в 2026 году по прогнозу может вырасти до 30 032 гривен в номинальном выражении, а в реальном – на 5,1 процента к предыдущему году.

Насколько изменится прожиточный минимум в 2026 году

Общий показатель прожиточного минимума с 1 января 2026 года составит 3 209 гривен на одного человека (+289 гривен по сравнению с предыдущим). Для разных групп населения его обновили следующим образом:

дети в возрасте до 6 лет – 2 817 гривен (+254 гривны);

дети в возрасте от 6 до 18 лет – 3 512 гривен (+316 гривен);

трудоспособные лица – 3 328 гривен (+300 гривен);

лица, утратившие трудоспособность, – 2 595 гривен (+234 гривен);

Справка: прожиточный минимум является стоимостной оценкой потребительской корзины, содержащей минимальные наборы продуктов питания, товаров и услуг, которые необходимы для обеспечения жизни и сохранения здоровья человека.

Прожиточный минимум не соотносится с реальными расходами украинцев, однако существенно увеличивать его государство не может. Этот показатель используют для расчета ряда социальных выплат, на кратное увеличение которых в бюджете не хватит денег. Поэтому Правительство не повышает прожиточный минимум до фактических потребностей.

Заметим! Ранее прожиточный минимум пересматривали трижды в год: по состоянию на 1 января, 1 июля и 1 декабря. Однако во время полномасштабной войны его начали устанавливать раз в год.

По бюджетной декларации на 2026 – 2028 год, прогнозируемые размеры прожиточного минимума до 2028 года могут вырасти до 3 667 гривен для трудоспособных лиц.

Как вырастут размеры пенсий

Учитывая повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 1 января произойдет рост размера минимальной пенсии – с 2 361 до 2 595 гривен.

Также в 2026 году состоится индексация пенсий. Она запланирована на март.

Важно! Премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что на пенсионное обеспечение в госбюджете на 2026 год предусмотрены 1,27 триллиона гривен, что на 123,4 миллиарда гривен больше, чем в 2025 году.

По данным ПФУ, по состоянию на октябрь 2025 года статус пенсионера в Украине имеют 10,2 миллиона человек. Средний размер пенсии – 6 436 гривен.

Сколько будут зарабатывать учителя государственных школ в 2026 году

В 2026 году зарплаты учителей суммарно вырастут на 50%. Повышать зарплату педработникам планируют в два этапа:

рост на 30% с 1 января 2026 года;

с 1 января 2026 года; рост на 20% с 1 сентября 2026 года.

В госбюджете на образование заложили 273,9 миллиарда гривен, предусмотрев средства на повышение зарплат педагогических и научно-педагогических работников с 1 января 2026 года.

Заметьте! Систему оплаты труда педагогов планируют изменить. Над этим работает Правительство, а нововведения должны заработать с сентября 2026 года.

Как повысят зарплаты медикам

В 2026 году произойдет рост зарплат врачей первичной и экстренной медицинской помощи. Глава правительства Юлия Свириденко в сентябре анонсировала, что базовая оплата труда для них должна составлять 35 тысяч гривен.

На рост зарплаты до этого уровня могут рассчитывать семейные врачи, которые имеют 1 800 деклараций с пациентами. Для повышения оплаты Министерство здравоохранения пересчитает капитационную ставку, которую платит за каждого пациента в год.

Справка: базовая капитационная ставка на 2025 год составляет 844,4 гривны. Для сельских медучреждений действует коэффициент 1,1 к базовой ставке, поэтому там врачи получают за каждого пациента больше.

Также для медиков в 2026 году предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч гривен. Ее будут получать врачи, которые заключат трехлетние контракты на работу в селах или прифронтовых областях. На эти выплаты в бюджет заложили более 150 миллионов гривен.

Всего на здравоохранение в 2026 году из государственного бюджета планируют потратить 258,6 миллиарда гривен.

Вырастут ли зарплаты военных

Увеличение зарплаты военным не предусмотрели в бюджете на 2026 год. В то же время правительство анонсировало улучшение условий для службы по контракту.

Министерство обороны готовит новые типы контрактов для военнослужащих и изменения в законодательство. Они будут предусматривать:

увеличение ежемесячных выплат;

бонусы за подписание контракта;

расширение социального пакета;

четкие сроки службы – контакты от 1 до 5 лет;

годовую отсрочку от мобилизации после завершения службы для контрактов сроком на 2 – 5 лет.

Заключать контракты смогут действующие военнослужащие и те, что присоединятся к рядам армии в будущем.

Как изменятся соцвыплаты в 2026 году

Скрининг здоровья 40+

В 2026 году в Украине стартует программа ежегодных обследований для граждан в возрасте от 40 лет, стоимость которой будет покрывать государство. По утвержденным Кабмином условиям, приглашение пройти скрининг будет поступать через 30 дней после дня рождения в Дие.

Обследование будет касаться наличия сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, психических расстройств и предусматривать лабораторные исследования, показывающие состояние работы почек, сердца и сосудов.

На осмотр будут выделять 2 тысячи гривен, которые начислят на Дия.Карту через 7 дней после принятия приглашения.

Обратите внимание! Пройти скрининг можно будет в государственных, коммунальных или частных медучреждениях, включенных в перечень Национальной службы здоровья.

В государственном бюджете на программу ежегодных чекапов предусмотрены 10 миллиардов гривен. Ожидается, что в 2026 году их пройдут не менее 5 миллионов украинцев.

Помощь при рождении ребенка

С 1 января 2026 года возрастет размер пособия при рождении ребенка. Единовременная выплата составит 50 тысяч гривен (ранее – 41 280 гривен).

Для женщин, которые официально не работают, до родов будут выплачивать ежемесячное пособие в размере 7 тысяч гривен. Такую же сумму будут получать после рождения ребенка до достижения им годовалого возраста. В случае назначения помощи по уходу за ребенком с инвалидностью выплата составит 10,5 тысячи гривен.

Важно! Предусмотрена также ежемесячная помощь по уходу за ребенком от 1 до 3 лет при выходе родителей на работу – 7 тысяч гривен.

Пакет школьника

В 2026 году продолжит действовать программа "Пакет школьника", по которой родители первоклассника могут получить 5 тысяч гривен на покупку канцелярских товаров, книг, одежды и обуви.

В то же время возрастет количество заведений торговли, где можно использовать эту выплату. Они должны работать на территории Украины и с 1 января 2026 года быть внесенными в официальный перечень.

Размер алиментов на ребенка

Повышение прожиточного минимума влечет за собой изменение размеров социальной помощи, которую рассчитывают, опираясь на этот показатель. Речь идет о помощи семьям с детьми, по безработице, а также стипендии и другие соцвыплаты.

Учитывая это в 2026 году повысится минимальный размер алиментов на ребенка. Он должен составлять не менее 50% от прожиточного минимума для детей соответствующего возраста:

дети в возрасте до 6 лет – 1 408,5 гривны;

дети в возрасте от 6 до 18 лет – 1 756 гривен.

Минимальная же рекомендуемая сумма алиментов соответствует уровню прожиточного минимума с учетом возраста ребенка.

Помощь ВПЛ от государства

Напомним, что выплаты помощи для внутренне перемещенных лиц не изменятся. Их продлили до февраля 2026 года:

2 тысячи гривен – на одного взрослого человека;

3 тысячи гривен – на одного ребенка или лицо с инвалидностью.

В госбюджете на 2026 год на это заложили 48,4 миллиарда гривен.

На выплату субсидий и льгот направят такой же объем финансирования, как и в 2025 году, – 42,3 миллиарда гривен.