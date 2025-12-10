Кто может получить "тринадцатую пенсию"?

Несмотря на распространенное мнение, что пенсионеры могут получить дополнительные выплаты под Новый год, на самом деле это не так. "Тринадцатой" привыкли называть недополученную пенсию в случае смерти человека, передает 24 Канал со ссылкой ПФУ.

Речь идет о части пенсии, которую государство не успело выплатить пенсионеру на момент его смерти, а не о каких-то доплатах.

Если пенсионер не успел получить свои пенсионные выплаты из-за физической смерти, их могут забрать члены его семьи,

– отмечают в ПФУ.

На "тринадцатую пенсию" имеют право:

члены семьи пенсионера, которые проживали вместе с ним на день его смерти;

нетрудоспособные члены семьи, которые находились на его иждивении.

Важно! Если на недополученную пенсию умершего претендуют сразу несколько членов семьи, которые имеют на нее право, сумму выплат распределяют поровну между ними.

Как получить 13-ю пенсию?

Чтобы получить так называемую "тринадцатую пенсию" родственникам умершего необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд. Сделать это можно лично в сервисном центре ПФУ или дистанционно с помощью веб-портала электронных услуг.

Кроме заявления на выплату недополученной пенсии, необходимо подать перечень документов. Он одинаков для обоих способов обращения:

свидетельство о смерти пенсионера;

документы, подтверждающие родственные связи с умершим (это может быть свидетельство о браке или свидетельство о рождении);

паспорт того, кто получает средства;

идентификационный код получателя;

реквизиты банковского счета заявителя;

документы, удостоверяющие их проживание с пенсионером на день смерти (например, справка о составе семьи).

В случае личного визита документы принимает работник сервисного центра. А для дистанционной подачи документов нужно сделать несколько шагов, пишет ПФУ:

авторизоваться на веб-портале электронных услуг Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

перейти в раздел "О пенсионном обеспечении";

выбрать вкладку "Заявление на выплату недополученной пенсии";

заполнить поля электронного заявления, которое появится на экране.

К заявлению обязательно необходимо приложить сканкопии необходимых документов.

Обратите внимание! Если недополученная пенсия вошла в состав наследства, то для ее получения обычно к документам необходимо добавить свидетельство о праве на наследство. Исключение составляют пенсии, назначенные по закону о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы.

Когда зачисляют пенсию в Украине?