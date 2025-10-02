Когда выплачивают пенсию?

Пенсия пожилым людям выплачивается каждый месяц в один и тот же период – с 4 по 25 число месяца, за который осуществляют расчет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Выплачивают пенсию украинцам по месту фактического проживания в отделениях "Укрпочты", с помощью адресной доставки или через банковские учреждения.

От способа получения средств зависит дата получения пенсии:

Если пенсионные выплаты поступают через банк, то дата начисления средств привязана к внутреннему графику выплат в определенном банке. Однако, как правило, пенсионерам зачисляют средства в первые дни финансирования, а именно с 4 до 10 числа.

Пенсии, что доставляет "Укрпочта", выплачиваются по утвержденному графику предприятия. Он формируется отдельно по каждому участку.

Однако орган ПФУ, который назначил пенсию, обычно сообщает пожилым людям во время первой выплаты ориентировочную дату следующих начислений.

В случае изменения даты выплаты пенсий работники почтовой связи за месяц до наступления таких изменений сообщают об этом пенсионера с указанием причины изменения даты выплаты, – добавили в Пенсионном фонде.

Важно! Пенсионер при желании имеет право изменить способ получения пенсии и перейти из банка на почтовое отделение или наоборот.

Кто первым получает пенсию?

По информации ПФУ, в первую очередь получить пенсионные выплаты имеют право:

украинцы с инвалидностью вследствие войны;

лица с особыми заслугами перед Родиной;

члены семей погибших защитников.

Далее в списке идут люди с инвалидностью, которую они получили не в результате боевых действий.

Заметьте! Пенсионный фонд очень редко меняет дату выплаты пенсии, поскольку это технически сложно. Ведь сроки выдачи средств зависят от различных факторов, в частности, от графиков работы почтовых отделений или почтальонов, удаленности места жительства пенсионеров, которые получают пенсию адресно и тому подобное.

Выплата пенсии в Украине: что нужно знать?