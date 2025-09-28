Почему могут заблокировать пенсионную карту?
В Украине все больше пенсионеров сталкиваются с тем, что пенсионные карты блокируют, а выплаты становятся недоступными. Причины такой блокировки чаще всего связаны с длительным не пользованием карточкой, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
Блокировку осуществляет банк, после чего информацию передают в Пенсионный фонд Украины, а средства на счете временно замораживаются. Также это может быть связано со следующими причинами: пребыванием за рубежом, на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий, где нет доступа к банковским сервисам.
Можно ли возобновить выплату пенсии?
Восстановить доступ к карте и восстановить пенсию можно через обращение в Пенсионный фонд или видеоверификацию, что позволяет дистанционно подтвердить личность и восстановить выплаты.
Что известно о выплате пенсий в Украине: коротко о главном
Пенсионные выплаты в Украине осуществляются ежемесячно с 4-го по 25-е число, а зачисление средств на карту зависит от внутреннего графика конкретного банка.
Проверить начисление пенсии можно несколькими способами: через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины, с помощью горячей линии, в банке или в отделении Укрпочты.