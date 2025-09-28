Чому можуть заблокувати пенсійну картку?

В Україні дедалі більше пенсіонерів стикаються з тим, що пенсійні картки блокують, а виплати стають недоступними. Причини такого блокування найчастіше пов’язані з тривалим не користуванням карткою, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд.

Цікаво Які пенсії можуть отримувати ветерани війни в Україні: сума виплат та умови

Блокування здійснює банк, після чого інформацію передають до Пенсійного фонду України, а кошти на рахунку тимчасово заморожуються. Також це може бути повʼязано із наступними причинами: перебуванням за кордоном, на тимчасово окупованих територіях або у районах бойових дій, де немає доступу до банківських сервісів.

Чи можна відновити виплату пенсії?

Як додатково пояснили у ПФУ, блокування здійснює банк, після чого інформацію передають до Пенсійного фонду України, а кошти на рахунку тимчасово заморожуються.

Відновити доступ до картки та поновити пенсію можна через звернення до Пенсійного фонду або відеоверифікацію, що дозволяє дистанційно підтвердити особу та відновити виплати.

Що відомо про виплату пенсій в Україні: коротко про головне