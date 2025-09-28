Кому доступна соцдопомога в Україні?

Не всі українці після 65 років можуть розраховувати на трудову пенсію через нестачу страхового стажу. Для таких громадян держава передбачила соціальну пенсію, яка гарантує мінімальний рівень фінансової підтримки, пише 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції.

Соціальна допомога призначається, якщо людина не має мінімально необхідного страхового стажу для трудової пенсії (менш як 15 років) та відповідає таким критеріям:

відсутність інших постійних доходів понад прожитковий мінімум;

відсутність працездатних родичів, зобов’язаних утримувати особу;

громадянство України або постійне проживання в країні.

Скільки можуть отримати пенсіонери на соцдопомозі?

Як повідомляють у Пенсійному фонді, розмір соціальної допомоги визначається виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, залежно від категорії отримувача:

80 % – особам з інвалідністю II групи;

60 % – особам з інвалідністю III групи;

50 % – священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не менше ніж десять років до набрання чинності Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації" обіймали виборні або призначені посади в легалізованих релігійних організаціях, за наявності підтверджуючих архівних документів або свідчень;

30 % – особам, які досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

