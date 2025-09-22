Що відомо про базову соціальну допомогу?
Вона дозволятиме швидше і простіше оформити підтримку, передає 24 Канал з посиланням прем'єр-міністерку Юлії Свириденко.
Вона наголосила, що для уряду важливо, щоб кожна українська родина могла отримати підтримку від держави. Зокрема швидко й без зайвої бюрократії.
Тому ми змінюємо підхід: замість п’яти різних виплат тепер діятиме базова соціальна допомога. Вона дозволятиме швидше і простіше оформити підтримку родинам у складних життєвих обставинах,
– написала Свириденко.
Йдеться зокрема про таких людей:
- малозабезпечені сім’ї;
- одинокі матері та діти, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів.
Подати заяву на таку допомогу можна онлайн у "Дії". Все відбуватиметься максимально просто: кілька кроків у застосунку – і особа отримає розрахунок щомісячної виплати.
Зверніть увагу! Якщо все влаштовує, то людина подає заявку. І не потрібно витрачати додатковий час на збір паперових довідок.
Розмір допомоги розраховується індивідуально. Однак ума привʼязана до базової величини, яка визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині. На сьогодні це 4 500 гривень.
Вдячна міжнародним партнерам, які допомагають нам робити соціальні послуги доступнішими для людей, – подякувала Юлія Свириденко.
Зокрема вона зазначила, що це пілотний проєкт. І він розрахований на два роки.
Зауважте! Паралельно український уряд уже працює над тим, щоб зробити його постійним. Для цього схвалили й подали відповідний законопроєкт до парламенту.
Які ще новини щодо соцвиплат можуть зацікавити українців?
В Україні розширили програму "Пакунок школяра". Про це повідомляє Урядовий портал. Допомогу можна буде витратити ще й на книги.
Витратити на них кошти можна буде вже з 1 жовтня. Зокрема з 1 січня 2026 року запрацює перелік магазинів, де можна буде придбати товари для першокласників за кошти програми.
Нагадаємо! Подати заявку можна до 15 листопада.
Як українці можуть отримувати допомогу?
Українці можуть відкрити ДіюКартку. Це мультирахунок для особистих коштів, державних виплат та різних видів соціальної допомоги.
Оформити Дія.Картку можна через застосунок Дія або банки-партнерів. Список останніх продовжує активно розширюватися.
Національний кешбек та єВідновлення не входять до мультирахункової картки.