Хто зможе отримати базову соціальну допомогу
Проєктом передбачається, що українці, які мають дохід у розмірі менш як 4 500 гривень на місяць, зможуть отримати від держави доплати з бюджету, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову уряду № 371.
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У постанові зазначається, що подати заявку на допомогу українці з низькими доходами зможуть у 2 етапи.
З 1 липня його учасниками можуть бути отримувачі:
- державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
- допомоги на дітей одиноким матерям;
- допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
- тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких невідоме;
З 1 жовтня до цих категорій можуть приєднатися інші люди, які відповідають умовам та критеріям проєкту.
Претендувати на базовий дохід мають право:
- громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, що живуть в Україні на постійній основі;
- біженці або особи, яким необхідний додатковий захист.
Важливо! Не зможуть отримувати базову соціальну допомогу люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, якщо для них не встановлено дату завершення окупації, а також українці, які знаходяться за кордоном.
Як призначатимуть базову допомогу
Базову соціальну допомогу призначатимуть на сім'ю, а отримати її зможе один із членів родини – уповноважений представник. Кошти нарахують на 6 місяців, однак передбачена можливість автоматичного продовження виплат.
До складу сім'ї включають:
- чоловіка та дружину;
- дітей до 18 років та студентів до 23 років;
- дітей, яким виповнилося 18 років, проте вони мають інвалідність і чи ІІ групи;
- непрацездатних батьків, які проживають з родиною;
- осіб, які доглядають людей з інвалідністю чи людей віком від 80 років і старше;
- чоловіка та жінку, які мають спільних дітей, однак не одружені.
При цьому не зараховують до складу сім'ї:
- тих, хто перебуває на повному державному утриманні;
- знаходиться за кордоном чи у полоні;
- зниклі безвісти за особливих обставин.
Варто знати! Подати заяву на базову соціальну допомогу можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або через застосунок "Дія".
Який розмір базової допомоги
Розмір базової соціальної допомоги визначають як різницю між базовим рівнем мінімального доходу та доходами родини.
- Базовий розмір доходу складатиме 4 500 гривень на одну особу..
- Для представника сім'ї допомога становитиме 100%, для всіх інших – 70%.
- Для осіб з інвалідністю сума складе 100%.
Для людей, які не мають права на пенсію, зможуть розраховувати на допомогу відповідно до кількості стажу.
При цьому допомогу не призначатимуть у таких випадках:
- якщо працездатні люди віком від 18 до 60 років не навчалися, ніколи не мали роботи або не намагалися її знайти понад 3 місяці;
- якщо родина придбала нерухомість, валюту або зробила інші покупки на суму понад 100 000 гривень протягом року;
- якщо сім'я має більше 100 000 гривень на рахунку або в облігаціях;
- якщо родина має другу квартиру, будинок, автівку молодшу 15 років (однак є винятки).
Слід знати! Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що з 2026 року базова соціальна допомога може замінити усі види соціальних допомог.