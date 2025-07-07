Хто має право на соціальну допомогу

Соціальну допомогу у серпні 2025 року можуть призначити пенсіонерам, яким виповнилося 60 років, однак вони не мають необхідних на сьогодні 32 років страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дію".

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Для отримання соціальної допомоги громадянин має відповідати кільком основним критеріям:

У нього має бути не менше 15 років страхового стажу.

Він не повинен отримувати жодних інших видів пенсій чи державної допомоги.

Людина перебуває у складних матеріальних обставинах і не має інших джерел для забезпечення існування.

Важливо! Розмір соціальної допомоги для людей віком 60 років без достатнього стажу складає різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім доходом на одного члена родини за попередні 6 місяців. Однак у 2025 році він не може перевищувати 3 028 гривень.

Як отримати соціальну допомогу

Щоб отримати соціальну допомогу у 60 років потрібно подати пакет документів до органів соціального захисту за місцем проживання, а саме:

заяву про призначення допомоги;

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

довідку про трудовий стаж, видану ПФУ;

довідку про склад сім’ї та проживання;

декларацію про доходи та майновий стан за останні 6 місяців до місяця звернення за допомогою.

Варто знати! Органи соцзахисту мають ухвалити рішення про призначення соціальної допомоги або відмову у виплатах протягом 10 днів з дня, наступного після звернення.

Чому можуть відмовити у соціальній допомозі

Існує низка випадків, коли органи соцзахисту можуть відмовити у виплатах особам після 60 років:

Якщо людина працює чи отримує іншим чином дохід;

У разі наявності у її власності другої квартири, будинку певного розміру або більш як одного автомобіля;

За результатами обстеження матеріально-побутових умов родини;

Якщо дохід сім’ї в розрахунку на одну особу перевищує встановлений мінімум тощо.

Слід знати! Про відмову у призначенні допомоги органи соцзахисту мають письмово повідомити у п’ятиденний термін з дня прийняття рішення. Втім його можна оскаржити у суді.