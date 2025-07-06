Яка пенсія буде при стажі 21 рік

При стажі 21 рік особа може вийти на пенсію лише у 65 років. Зробити у 60 та 63 неможливо. Річ у тім, що для цього, вказаної кількості стажу недостатньо, пише 24 Канал.

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Зверніть увагу! Аби піти на пенсію у 63 роки у 2025 році потрібно 22 роки стажу.. Враховуючи вказані умови, вихід на пенсію можна пришвидшити. Ще рік стажу є можливість докупити.

Проведемо розрахунки з урахуванням, що особа мала середній дохід. Дотримаємось таких умов:

Зарплата особи – 20 тисяч гривень.

Вік виходу на заслужений відпочинок – 65 років.

Кількість стажу – 21 рік.

При таких вихідних даних, якщо особа йде на заслужений відпочинок на загальних умовах, пенсія складе орієнтовно – 5 тисяч гривень.



Розмір пенсії при зарплаті більш як 20 тисяч гривень і стажі 21 рік / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зауважте! Вказані розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.