З яких родовищ буде відбуватися видобуток

Серед родовищ, які планують розвідати, варто виділити Морське, Північно-Казантипське та Східно-Казантипське, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Родовище під назвою "Морське" знаходиться лише за 40 кілометрів від тимчасово окупованого Бердянська. Варто зазначити, що відкрите воно було ще у 1977 році. Проте, його так і не освоїли.

Окупаційна влада заявила про промислові запаси газу в Азовському морі, посилаючись на радянські архіви, де зазначено 22 нафтогазові структури, зокрема Морське (знаходиться в консервації). Необхідно провести його дорозвідку та промислово-дослідну експлуатацію,

– каже виконуюча обов'язки начальника відділу комунікацій Бердянської МВА Ксенія Клещенко.

З Північно-Казантипського та Східно-Казантипського родовищ видобуток також не відбувався.

Зауважте! Після анексії Криму у 2014 році Росія захопила активи Північно-Казантипського та Східно-Казантипського родовищ. Саме тому видобуток там так і не відбувся.

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Видобуток з вказаних родовищ призведе до негативних наслідків. Сильно постраждають жителі наближених населених пунктів.

Важливо розуміти, що всі "плани" окупантів зосереджені на власному збагаченні та збагаченні РФ, проте аж ніяк не на добробуті жителів окупованих територій. Поки жителі Бердянська потерпають від регулярних відключень водопостачання та електроенергії, окупанти будують грандіозні плани нового етапу з експлуатації ресурсів регіону,

– повідомляє Бердянська МВА.

Зверніть увагу! Початок розвідки азовських газових родовищ негативно вплине на екологію через те, що в цій зоні мала глибина моря.