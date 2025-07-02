Путін готує росіян до погіршення рівня життя. Про це керівник пресслужби ГУР капітан Андрій Юсов розповів у розмові з журналістами, передає 24 Канал.

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Навіщо Путін заговорив про проблеми в російській економіці

Речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що слова Путіна є фактично "римейком відомого твору "дєнєг нєт, но ви дєржитєсь", що свого часу виголосив Дмитро Медведєв.

Зрозуміло, що якщо диктатор публічно говорить про такі складнощі, це означає, що реальний стан російської економіки ще системно більш проблемний,

– зазначив Юсов.

Він додав, що це не означає, що у Росії завтра закінчаться ресурси на війну. Російська влада готує населення до того, що соціальні витрати зменшаться, щоб була змога фінансувати війну, яка для неї у пріоритеті.

Юсов підсумував, що загалом цей сигнал є позитивним для України.