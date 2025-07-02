Путин готовит россиян к ухудшению уровня жизни. Об этом руководитель пресс-службы ГУР капитан Андрей Юсов рассказал в разговоре с журналистами, передает 24 Канал.

Смотрите также Сигнал и Западу, и россиянам: почему Путин внезапно заговорил о сокращении расходов на войну

Зачем Путин заговорил о проблемах в российской экономике

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что слова Путина являются фактически "римейком известного произведения "денег нет, но вы держитесь", что в свое время произнес Дмитрий Медведев.

Понятно, что если диктатор публично говорит о таких сложностях, это означает, что реальное состояние российской экономики еще системно более проблемное,

– отметил Юсов.

Он добавил, что это не означает, что у России завтра закончатся ресурсы на войну. Российские власти готовят население к тому, что социальные расходы уменьшатся, чтобы была возможность финансировать войну, которая для нее в приоритете.

Юсов подытожил, что в целом этот сигнал является положительным для Украины.