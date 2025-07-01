Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко сказав 24 Каналу, що заява Путіна про урізання витрат на війну має 2 адресатів.

Читайте також Путін атакує не лише Україну – його війна тепер у кіберпросторі, – Politico

Чому Путін заявив про урізання витрат на війну

Огризко вважає, що Володимир Путін зараз опинився у доволі складній ситуації. З одного боку, він не настільки дурний, аби не розуміти, що відбувається з російською економікою та має реагувати на реальні загрози, про які вже публічно говорять його поплічники з економічного блоку.

Йдеться про те, зауважив дипломат, що економіка Росії себе вичерпала. Якщо так відбуватиметься надалі – вона почне буквально сипатися.

Мені здається, це повідомлення для російського населення, яке потребує якоїсь реакції,

– заявив ексглава МЗС.

Якщо міністр економіки, міністр фінансів та глава Центробанку говорять про те, що економіка Росії на межі краху – Путін не може не реагувати. І робить це кремлівський диктатор, зауважив Огризко, не тому, що піклується про росіян, а для того, щоб вони не почали нарікати й шукати відповідей.

Але головний меседж, наголосив дипломат, адресований Заходу. На тлі рішення НАТО про збільшення оборонних витрат Путін грається у "миролюбні" ініціативи – начебто готуючись до закінчення війни, тоді як Захід готується до нової.