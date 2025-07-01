Цифрова війна стала новим інструментом Кремля для підриву демократій у Європі. Путін вкладає мільйони доларів у дезінформацію, сподіваючись посадити лояльних кандидатів у владні кабінети союзників НАТО та ЄС. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.

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Кремль шукав перемогу без танків

На відміну від повномасштабної агресії проти України, Росія вирішила випробувати інший сценарій впливу. У 2024 році російський режим запустив у Румунії масовану цифрову атаку. Мета – обрати на президентських виборах проросійського кандидата та відвернути країну від курсу на ЄС і НАТО.

У центрі цієї спроби опинився Келін Джорджеску – політик, якого російська машина вивела з тіні. За два тижні він набрав 21% голосів, обійшовши багатьох конкурентів. Джорджеску стверджував, що не витрачав грошей на кампанію, хоча колишні посли США Марк Гітенштейн (2009 – 2012), Адріан Цукерман (2019 – 2021) та Джим Росапепе (1998 – 2001) заявили: реальним спонсором був Путін.

Операція Кремля будувалася на масштабних маніпуляціях у соцмережах. TikTok, Telegram та інші цифрові платформи використовувалися для поширення дезінформації та формування хибної громадської думки. Колишні американські дипломати наголосили, що ця кампанія нагадувала радянську пропаганду в стилі Леніна, спрямовану проти демократії.

Як Румунія зупинила вторгнення

Спроба втручання Росії завершилася провалом. Румунські та західні спецслужби викрили операцію, і Конституційний суд скасував результати першого туру виборів через іноземне втручання. На повторному голосуванні явка зросла майже до 65%, а румуни обрали демократичний курс із результатом 54% проти 46%.

Колишні посли США в Румунії попереджають: Кремль не зупиниться на Румунії. У зоні ризику опинилися майбутні вибори в Молдові, Естонії, Грузії, Нідерландах, Чехії та інших країнах. Захід має діяти на випередження, щоб не допустити повторення румунського сценарію. Цифровий фронт став ключовою ареною для атак Кремля. Дипломати наголошують: найкращий захист проти пропаганди – правда і сміливість говорити її відкрито.