Тому це новий виклик для України. Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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Росія вкладає шалені кошти

Іван Ступак зазначив, що зараз Європа намагається протидіяти Росії у політиці. У 2025 році на Заході спостерігалась серйозна турбулентність. Зокрема, вибори у Німеччині, Румунії і так далі. У вересні цього року відбудуться парламентські вибори у Молдові, на які Кремль також хоче впливати.

Росія вкладає шалені гроші через олігарха-втікача Ілана Шора. Вони хочуть, щоб Молдова стала проросійською. Для України це дійсно буде ще один величезний виклик. Тому, на жаль, неспокійно на європейському континенті,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

До слова, у ЄС розкрили нові методи боротьби з російською пропагандою. Заступник Генерального секретаря Ради Європи Бьорн Берге розповів, що Росія та інші авторитарні режими не припиняють розповсюджувати пропаганду серед громадян Європи. Зокрема, втручатися у хід виборів та намагатися впливати на їхні результати.