Поэтому это новый вызов для Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Россия вкладывает огромные средства

Иван Ступак отметил, что сейчас Европа пытается противодействовать России в политике. В 2025 году на Западе наблюдалась серьезная турбулентность. В частности, выборы в Германии, Румынии и так далее. В сентябре этого года состоятся парламентские выборы в Молдове, на которые Кремль также хочет влиять.

Россия вкладывает огромные деньги через беглого олигарха Илана Шора. Они хотят, чтобы Молдова стала пророссийской. Для Украины это действительно будет еще один огромный вызов. Поэтому, к сожалению, неспокойно на европейском континенте,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

К слову, в ЕС раскрыли новые методы борьбы с российской пропагандой. Заместитель Генерального секретаря Совета Европы Бьорн Берге рассказал, что Россия и другие авторитарные режимы не прекращают распространять пропаганду среди граждан Европы. В частности, вмешиваться в ход выборов и пытаться влиять на их результаты.