Из каких месторождений будет происходить добыча

Среди месторождений, которые планируют разведать, стоит выделить Морское, Северо-Казантипское и Восточно-Казантипское, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Месторождение под названием "Морское" находится всего в 40 километрах от временно оккупированного Бердянска. Стоит отметить, что открыто оно было еще в 1977 году. Однако его так и не освоили.

Оккупационные власти заявили о промышленных запасах газа в Азовском море, ссылаясь на советские архивы, где указано 22 нефтегазовые структуры, в частности Морское (находится в консервации). Необходимо провести его доразведку и промышленно-исследовательскую эксплуатацию,

– говорит исполняющая обязанности начальника отдела коммуникаций Бердянской МВА Ксения Клещенко.

С Северо-Казантипского и Восточно-Казантипского месторождений добыча также не происходила.

Обратите внимание! После аннексии Крыма в 2014 году Россия захватила активы Северо-Казантипского и Восточно-Казантипского месторождений. Именно поэтому добыча там так и не состоялась.

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Добыча из указанных месторождений приведет к негативным последствиям. Сильно пострадают жители приближенных населенных пунктов.

Важно понимать, что все "планы" оккупантов сосредоточены на собственном обогащении и обогащении России, однако отнюдь не на благосостоянии жителей оккупированных территорий. Пока жители Бердянска страдают от регулярных отключений водоснабжения и электроэнергии, оккупанты строят грандиозные планы нового этапа по эксплуатации ресурсов региона,

– сообщает Бердянская МВА.

Заметьте! Начало разведки азовских газовых месторождений негативно повлияет на экологию из-за того, что в этой зоне малая глубина моря.