Какие месторождения захватила Россия

Редкоземельная группа минералов в Украине сконцентрирована на Приазовье, частично – на севере и в центре Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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В центральноукраинской зоне есть целый ряд месторождений – Азовское, Покровско-Киреевское, Петрово-Гнутовское, Мазуровское. Некоторые из них находятся в оккупации, в том числе и Шевченковское литиевое месторождение. Они перспективны и содержат целый ряд редких элементов, редкоземельных в том числе:

Если здесь будут присутствовать американские интересы, я думаю, что оккупация быстро там исчезнет. Потому что Штаты эту выгоду не пропустят, они будут искать резервы для пополнения своего производства, – говорит доктор геологических наук Елена Ремезова.

Чем уникальны месторождения

Восточное Приазовье имеет большие перспективы добычи важных металлов. Здесь расположены два главных месторождения редкоземельных металлов: Мазуровское и Азовское. Последнее – единственное в Украине комплексное месторождение циркония и редкоземельных элементов.

Петрово-Гнутовское месторождение – уникальное даже по мировым меркам. Его руда содержит много паризита – редкого минерала с церием, что почти не встречается в других странах.

Соглашение о недрах с США

17 апреля Украина и Соединенные Штаты подписали Меморандум относительно соглашения о полезных ископаемых. Этот документ демонстрировал намерение финализировать выгодное соглашение для обеих стран и был шагом к партнерству между ними.

Уже 1 мая Украина и США подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина, окончательно согласовав все условия договора по полезным ископаемым.

По словам первой вице-премьер-министра Юлии Свириденко, Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина предусматривает создание фонда, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство.

Ключевые положения соглашения между Украиной и США:

полная собственность и контроль остаются за Украиной – это закреплено соглашением. Украина определяет, где и что добывать;

равноправное партнерство – Фонд создается 50/50, Украина и США будут управлять им совместно. Ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса;

национальная собственность защищена. Компании вроде "Укрнафты" или "Энергоатома" остаются в собственности государства;

в соглашении нет никаких упоминаний о долгах Украины перед США;

соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс. Важно, что соглашение станет сигналом и для других мировых игроков, что с Украиной надежно сотрудничать долгосрочно – на десятилетия;

фонд будет наполняться доходами исключительно с новых лицензий . 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд;

. 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд; для функционирования Фонда нужны только в бюджетный кодекс. Само же Соглашение должна ратифицировать Верховная Рада;

США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии;

доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что достижение договоренности о создании Инвестиционного фонда реконструкции стало возможным благодаря инициативам Дональда Трампа, направленным на обеспечение устойчивого мира. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон стремится способствовать завершению "жестокой и бессмысленной войны".