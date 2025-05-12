Украинские лабрадориты с иризацией разнообразной гаммы – это отдельная диковинка, говорит доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова в интервью РБК, передает 24 Канал.

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Редкая порода Украины

По словам Ремезовой, эти породы встречаются редко. Они разве что также имеются в Скандинавии. В целом в Европе нет месторождений лабрадоритов, поэтому она покупает их в Украине.

Справка: Лабрадориты – это магматические горные породы, основным минералом которых является лабрадор – разновидность плагиоклаза (группы полевых шпатов). Имеют серый, темно-серый, черноватый цвета, зернистую структуру. Некоторые образцы имеют характерное иридисцентное (игривое, радужное) сияние, что называется лабрадоресценция.

В Украине лабрадориты широко распространены в Кировоградской, Житомирской и других областях Украинского щита (охватывает значительную часть центральной и северной Украины). Это один из источников высококачественного декоративного камня.

К слову, в Украине редкоземельные металлы сконцентрированы преимущественно в Приазовье, а также на севере и в центре страны, в частности в Житомирской и Черкасской областях.