Доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова рассказала, что преимущественно эти ресурсы сконцентрированы на Приазовье, а также частично на севере и в центре Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Где есть залежи редкозема в Украине

В соглашении о полезных ископаемых речь идет о группе из 17 химических элементов, которые не являются крайне редкими, но их добыча осложняется тем, что они имеют низкие концентрации в природе.

Украина имеет значительные запасы лития, титана, графита и урана, а это позволяет нашему государству быть важным игроком на мировом рынке.

Елена Ремезова рассказала, что, например, скандий встречается вместе с титаном в геологических структурах в Житомирской и Черкасской областях, а также – в отходах добычи урана.

В Пержанском месторождении известно о залежах минералов с иттрием и итербием, а в Ястребецком – флюорит и циркон, которые содержат различные редкие ресурсы, в частности, лантан, церий, неодим и тому подобное.

Большие перспективы добычи редкоземель имеет Восточное Приазовье, где расположены два главных месторождения – Мазуровское, а также Азовское, которое является единственным в Украине комплексным месторождением циркония и редкоземельных элементов.

Еще одно месторождение, Петрово-Гнутовское, является уникальным по мировым меркам, потому что его руда содержит много паризита – редкого минерала с церием, чего почти не имеют другие страны.

В Новополтавском месторождении есть залежи минералов апатита, который содержит лантан, церий, иттрий, самарий, европий, тербий, итербий, лютеций.

И этот список можно продолжать: есть еще ряд недоизученных проявлений, которые имеют хорошие перспективы по редкоземельным металлам. Украина имеет еще много малоисследованных участков с потенциалом для добычи ценных редкоземельных металлов,

– говорит Елена Ремезова.

В то же время, много залежей редкоземельных металлов расположены на оккупированной территории Украины.