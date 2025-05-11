Доктор геологічних наук, завідувач відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова розповіла, що переважно ці ресурси сконцентровані на Приазов'ї, а також частково на півночі і в центрі України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

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Де є поклади рідкоземів в Україні

В угоді про корисні копалини йдеться про групу із 17 хімічних елементів, які не є вкрай рідкісними, але їхній видобуток ускладнюється тим, що вони мають низькі концентрації в природі.

Україна має значні запаси літію, титану, графіту та урану, а це дозволяє нашій державі бути важливим гравцем на світовому ринку.

Олена Ремезова розповіла, що, наприклад, скандій зустрічається разом із титаном у геологічних структурах у Житомирській та Черкаській областях, а також – у відходах видобутку урану.

У Пержанському родовищі відомо про поклади мінералів з ітрієм та ітербієм, а у Ястребецькому – флюорит і циркон, які містять різноманітні рідкісні ресурси, зокрема, лантан, церій, неодим тощо.

Великі перспективи видобутку рідкоземів має Східне Приазов'я, де розташовані два головні родовища – Мазурівське, а також Азовське, яке є єдиним в Україні комплексним родовищем цирконію та рідкісноземельних елементів.

Ще одне родовище, Петрово-Гнутівське, є унікальним за світовими мірками, бо його руда містить багато паризиту – рідкісного мінералу з церієм, чого майже не мають інші країни.

У Новополтавському родовищі є поклади мінералів апатиту, який містить лантан, церій, ітрій, самарій, європій, тербій, ітербій, лютецій.

І цей список можна продовжувати: є ще ряд недовивчених проявів, які мають хороші перспективи щодо рідкісноземельних металів. Україна має ще багато малодосліджених ділянок із потенціалом для видобутку цінних рідкісноземельних металів,

– каже Олена Ремезова.

Водночас, багато покладів рідкоземів розташовані на окупованій території України.