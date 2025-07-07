Кто имеет право на социальную помощь

Социальную помощь в августе 2025 года могут назначить пенсионерам, которым исполнилось 60 лет, однако они не имеют необходимых на сегодня 32 лет страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Дію".

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Для получения социальной помощи гражданин должен соответствовать нескольким основным критериям:

У него должно быть не менее 15 лет страхового стажа.

Он не должен получать никаких других видов пенсий или государственной помощи.

Человек находится в сложных материальных обстоятельствах и не имеет других источников для обеспечения существования.

Важно! Размер социальной помощи для людей в возрасте 60 лет без достаточного стажа составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним доходом на одного члена семьи за предыдущие 6 месяцев. Однако в 2025 году он не может превышать 3 028 гривен.

Как получить социальную помощь

Чтобы получить социальную помощь в 60 лет нужно подать пакет документов в органы социальной защиты по месту жительства, а именно:

заявление о назначении пособия;

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

справку о трудовом стаже, выданную ПФУ;

справку о составе семьи и проживании;

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние 6 месяцев до месяца обращения за помощью.

Стоит знать! Органы соцзащиты должны принять решение о назначении социальной помощи или отказе в выплатах в течение 10 дней со дня, следующего после обращения.

Почему могут отказать в социальной помощи

Существует ряд случаев, когда органы соцзащиты могут отказать в выплатах лицам после 60 лет:

Если человек работает или получает иным образом доход;

При наличии в его собственности второй квартиры, дома определенного размера или более одного автомобиля;

По результатам обследования материально-бытовых условий семьи;

Если доход семьи в расчете на одного человека превышает установленный минимум и тому подобное.

Следует знать! Об отказе в назначении помощи органы соцзащиты должны письменно сообщить в пятидневный срок со дня принятия решения. Впрочем, его можно обжаловать в суде.