Пенсионная выплаты за особые заслуги

Такие лица приобретают право на установление пенсии за особые заслуги перед Украиной, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Спецпенсии в Украине могут отменить: кого касается нововведение

На сайте Пенсионного фонда указано, что ВРУ 29.05.2023 принят Закон Украины № 3113-ІХ "О внесении изменений в законы Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" и "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" относительно борцов за независимость Украины в XX веке и некоторых других лиц". Он вступил в силу с 01.07.2023.

То есть реабилитированные, из числа тех, которых по политическим или религиозным мотивам были подвергнуты репрессиям в форме лишения свободы или заключения, или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или другого репрессивного органа, приобретают право на установление пенсии за особые заслуги перед Украиной в размере 4 200 гривен.

Ежегодно (начиная с 2024 года) с 1 марта размер пенсии за особые заслуги борцам за независимость повышается на коэффициент увеличения. Поэтому с 1 марта 2025 года размер повышения составляет 5055,77 гривны.

Обратите внимание! Основанием для назначения такой пенсии являются справки, подтверждающие вышеупомянутый статус лиц, выданные Региональными комиссиями.

В частности пенсия за особые заслуги устанавливается со дня обращения или со дня приобретения права на нее, если обращение произошло не позднее 12 месяцев со дня приобретения такого права, но не ранее 1 июля 2023 года.

Какой день считается днем обращения? При этом днем обращения считается день приема заявления об установлении пенсии за особые заслуги со всеми необходимыми документами. Если заявление направляется по почте и к нему прилагаются все необходимые документы, то днем обращения за установлением пенсии за особые заслуги считается дата, указанная на почтовом штемпеле места отправления заявления.

Если такие документы будут поданы не позднее трех месяцев со дня уведомления о необходимости представления дополнительных документов, днем обращения за установлением пенсии за особые заслуги считается день приема или отправки заявления об установлении такой пенсии,

– объяснили в ПФУ.

Важно! Если лицо одновременно имеет право на надбавку по нескольким основаниям, предусмотренных статьей 1 Закона Украины "О пенсии за особые заслуги перед Украиной", устанавливается надбавка, что является большей, в максимальном размере.