Пенсійна виплати за особливі заслуги

Такі особи набувають право на встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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На сайті Пенсійного фонду зазначено, що ВРУ 29.05.2023 ухвалено Закон України № 3113-ІХ "Про внесення змін до законів України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" та "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" щодо борців за незалежність України у XX столітті та деяких інших осіб". Він набув чинності з 01.07.2023.

Тобто реабілітовані, з-поміж тих, яких за політичними або релігійними мотивами було піддано репресіям у формі позбавлення волі чи ув’язнення, або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу, набувають право на встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною у розмірі 4 200 гривень.

Щороку (починаючи з 2024 року) з 1 березня розмір пенсії за особливі заслуги борцям за незалежність підвищується на коефіцієнт збільшення. Тому з 1 березня 2025 року розмір підвищення становить 5055,77 гривні.

Зверніть увагу! Підставою для призначення такої пенсії є довідки, що підтверджують вищезазначений статус осіб, видані Регіональними комісіями.

Зокрема пенсія за особливі заслуги встановлюється з дня звернення або з дня набуття права на неї, якщо звернення відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття такого права, але не раніше 1 липня 2023.

Який день вважається днем звернення? При цьому днем звернення вважається день прийому заяви про встановлення пенсії за особливі заслуги з усіма необхідними документами. Якщо заява надсилається поштою і до неї додаються всі необхідні документи, то днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Якщо такі документи будуть подані не пізніше трьох місяців з дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому або відправлення заяви про встановлення такої пенсії,

– пояснили у ПФУ.

Важливо! Якщо особа одночасно має право на надбавку з кількох підстав, передбачених статтею 1 Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", встановлюється надбавка, що є більшою, у максимальному розмірі.