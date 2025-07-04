В Україні збільшаться видатки ПФУ у найближчі роки

Подібний прогноз вказаний у проєкті Бюджетної декларації 2026-2028 років, передає 24 Канал з посиланням на постанову від 27 червня 2025 року № 774.

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Кабінет міністрів очікує, що видатки ПФУ зростуть:

у 2026 році – на 7,2% до 973,3 мільярда гривень,

у 2027 році – на 9,3% 1,064 трильйон гривень,

у 2028 році – на 12,2% до 1,194 трильйона гривень.

У документі середньострокові показники формувалися на підставі чинного законодавства. Це, своєю чергою, впливає на доходи та видатки бюджету фонду.

Зауважте! Водночас показники можуть уточнюватися через запровадження пенсійної реформи та реформи системи соцстрахування, а також у разі зміни макроекономічних показників, політичної та економічної ситуації.