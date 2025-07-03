Что известно об отмене спецпенсий

Спецвыплаты получает узкий круг украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Даниила Гетманцева.

Планируют, что отменить их могут для:

бывших и действующих судей;

бывших и действующих прокуроров;

бывших и действующих сотрудников силовых структур.

"Клановые" спецпенсии в сотни тысяч гривен, которые возмущают людей – это официальное, публичное и дерзкое признание исключительности отдельных каст – судей, силовиков, госслужащих. При минимальной пенсии 2 361 гривен, когда больше половины украинских пенсионеров получают меньше 5 000 гривен, спецпенсии по 100 тысяч и более – вопиющая несправедливость,

– говорит Гетманцев.

Сейчас Верховная Рада готовится к отмене спецпенсий. Законопроект уже прошел обсуждение в профильном комитете и рекомендован ко второму чтению.

Сейчас текст законопроекта в финальной редакции не опубликован. Впрочем доработанная версия предусматривает установление новых условий пенсионного обеспечения за выслугу лет, по инвалидности работников прокуратуры, в частности:

предоставление права на пенсию за выслугу лет прокурорам при наличии выслуги лет не менее 25 лет, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет, по достижении возраста 65 лет лицами, родившимися после 1 января 1986 года;

назначение и выплата пенсий за выслугу лет прокурорам только после увольнения лица из органов прокуратуры;

назначение пенсий по инвалидности прокурорам на условиях и в порядке, определенных Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

ежегодное с 1 марта проведение перерасчета пенсий с применением коэффициента увеличения, который определяется в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Где берет начало проблема спецпенсий

Истоки проблемы – в законах 1990-х годов, когда пенсии устанавливались на уровне 90% от заработной платы. Тогда это не казалось чрезмерным: суды массово восстанавливали "золотые" пенсии, а чиновники пользовались собственным положением для самообогащения.

Отмена спецпенсий – это только начало, уверяет Гетманцев. Чтобы по-настоящему реформировать пенсионную систему, необходим комплексный подход: переход от "связей и статуса" к принципу стажа, заработка и страховых взносов.