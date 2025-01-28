Что известно о реформе пенсионного обеспечения

Кроме того, они будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

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Министерство социальной политики разработало комплексную реформу пенсионного обеспечения. Соответствующие законопроекты представлены на рассмотрение органов власти, а также других заинтересованных сторон для ознакомления и предоставления предложений,

- сообщили в ведомстве.

К основным положениям реформы входят:

обязательные взносы: отчисления будут составлять около 9% от заработной платы работника, эти средства будут выделены уже из текущих налогов – единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц; добровольные взносы: каждый человек будет иметь возможность по собственному желанию вносить дополнительные средства для увеличения размера будущей пенсии; сохранение нынешней солидарной системы: накопительная система будет работать как дополнение к действующим выплатам.

Заметьте! В заметке отметили, что цель реформы - это создание справедливой и прозрачной пенсионной системы. Ожидается, что таким образом украинцы смогут получать достойную пенсию.

Как реформа повлияет на налоги

В то же время подчеркивается, что введение накопительной системы, которая является частью реформы, позволит работникам дополнительно увеличивать размер своей будущей пенсии в течение рабочего стажа.

Важно: это НЕ приведет к увеличению нагрузки на налогоплательщиков. Ведь взносы работодателя и гражданина не увеличатся, и будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ,

- подчеркнули в Минюсте.

Однако по собственному желанию работник или работница сможет уплачивать дополнительный добровольный взнос.

Обратите внимание! Внедрение накопительной системы должно позволит увеличить пенсию еще на 15-20% по сравнению со средней заработной платой человека в течение жизни, дополнительно к солидарной части. пенсии.