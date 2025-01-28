Що відомо про реформу пенсійного забезпечення
Крім того, вони будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО, пише 24 канал з посиланням на Міністерство соціальної політики України.
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Міністерство соціальної політики розробило комплексну реформу пенсійного забезпечення. Відповідні законопроєкти подано на розгляд органів влади, а також інших зацікавлених сторін для ознайомлення та надання пропозицій,
— повідомили у відомстві.
До основних положень реформи входять:
- обов’язкові внески: відрахування складатимуть близько 9% від заробітної плати працівника, ці кошти будуть виділені вже з поточних податків – єдиний соціальний внесок та податок на доходи фізичних осіб;
- добровільні внески: кожна людина матиме можливість за власним бажанням вносити додаткові кошти для збільшення розміру майбутньої пенсії;
- збереження нинішньої солідарної системи: накопичувальна система працюватиме як доповнення до чинних виплат.
Зауважте! У дописі наголосили, що мета реформи — це створення справедливої та прозорої пенсійної системи. Очікується, що таким чином українці зможуть отримувати гідну пенсію.
Як реформа вплине на податки
Водночас підкреслюється, що запровадження накопичувальної системи, яка є частиною реформи, дозволить працівникам додатково збільшувати розмір своєї майбутньої пенсії протягом робочого стажу.
Важливо: це НЕ призведе до збільшення навантаження на платників податків. Адже внески роботодавця та громадянина не збільшаться, та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО,
— підкреслили у Мін'юсті.
Проте за власним бажанням працівник або працівниця зможе сплачувати додатковий добровільний внесок.
Зверніть увагу! Впровадження накопичувальної системи має дозволить збільшити пенсію ще на 15-20% порівняно з середньою заробітною платою людини протягом життя, додатково до солідарної частини. пенсії.