Коли стартує пенсійна реформа

Повноцінний початок реформи планується на 2026 рік, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему вже розроблений Кабінетом міністрів.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Ми вже перший раунд погодження з усіма центральними органами виконавчої влади провели. Зараз зводимо до кінця застереження, які були висловлені, узгоджуємо цифри кінцеві з Міністерством фінансів.

Міністерка зазначила, що найближчими місяцями законопроєкт буде внесений до Верховної Ради, щоб у 2025 році ухвалити необхідну законодавчу базу та розпочати технічну підготовку.

Тому: в цьому році законодавство, розробляємо певну ІТ-систему, розпрацьовуємо концепт економний і ефективний Державного накопичувального фонду, і дасть Бог, з 26 року можемо розпочати перші накопичення. Це наш план,

– зазначає Оксана Жолнович.

Цікаво! Під час роботи накопичувальної пенсійної системи частина відрахувань громадян використовується на адміністративні витрати. Для їх оптимізації необхідно створити якісні ІТ-сервіси.

Що зміниться після пенсійної реформи

Запланована пенсійна реформа в Україні передбачає обов'язкові відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію.

Зауважте! За словами Оксани Жолнович, це забезпечить пенсіонерам 20% від середньої зарплати за життя. Ще 20% надходитиме із солідарної системи, що загалом дасть коефіцієнт заміщення на рівні 40%.

Впровадження накопичувальної пенсійної системи дозволить підвищити коефіцієнт заміщення пенсій до 40% від середньої зарплати за життя, що вдвічі більше від нинішнього показника 28%, характерного для більшості пенсіонерів.

Якщо сьогодні з кожної зарплати ви сплачуєте безпосередньо в пенсійний фонд майже 19%, то гарантія в 40% - це приріст вдвічі цієї суми, це хороша гарантія, і вона визначена європейськими регламентами, і тому ми до неї прагнемо наблизитися. Сьогодні таке покриття, на жаль, у переважної більшості пенсіонерів становить усього 28%. Це недостатньо, ми це розуміємо і думаємо над тим, як би його підвищити,

– каже міністерка.

Жолнович також зазначила, що громадяни зможуть добровільно збільшувати внески, щоб підвищити майбутню пенсію.