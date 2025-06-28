Яка середня зарплата використовується для розрахунку пенсії

Травневий показник середньої заробітної плати, з якої сплачено внески, сягнув – 20 355,40 гривень. Це на майже 500 гривень більше ніж у квітні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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З початку 2025 року цей показник змінювався так:

за січень середня зарплата для розрахунку пенсії складала – 18 660,32 гривні;

у лютому цей показник зріс до 18 589, 38 гривні;

показник за березень сягнув – 19 430, 52 гривні;

квітень – 19 856 19 гривні.

Потрібно розуміти, що зростання цього показника позитивно вплине на розмір майбутніх пенсій, що визначатимуться на основі оновлених даних.

Зверніть увагу! За допомогою цього показника розраховується коефіцієнт заробітної плати. Це значення уже має прямий вплив на розмір пенсії.