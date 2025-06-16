Яка середня зарплата в Україні зараз
Середня зарплата в Україні сягнула 23 460 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.
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Станом на зараз, середня зарплата у доларовому еквіваленті орієнтовно – 564 долари. Ця сума більша ніж показник, що був актуальним до початку повномасштабної війни. Для розуміння, ще у 2021 році середня зарплата складала – 514 доларів.
Скільки отримували українці в середньому з 1996 по 2025 рік:
Чи зростатиме середня зарплата в Україні у 2025
За даними НБУ, цьогоріч номінальна зарплата зросте на 17,7%. А от реальний показник через вплив інфляції збільшиться лише на 3,9%.
Вагомі зміни відбуватимуться і надалі. Регулятор прогнозує, що у 2026 році ситуація виглядатиме так:
- номінальна середня зарплата зросте на 9,4%;
- реальна – на 3,3%.
У 2027 році середня зарплата зростатиме ще більше:
- номінальна – на 8,8%;
- реальна – на 3,5%.