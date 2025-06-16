Какая средняя зарплата в Украине сейчас
Средняя зарплата в Украине возросла до 23 460 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат.
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По состоянию на сейчас, средняя зарплата в долларовом эквиваленте ориентировочно – 564 доллара. Эта сумма больше чем показатель, который был актуальным до начала полномасштабной войны. Для понимания, еще в 2021 году средняя зарплата составляла – 514 долларов.
Сколько получали украинцы в среднем с 1996 по 2025 год:
Будет ли расти средняя зарплата в Украине в 2025 году
По данным НБУ, в этом году номинальная зарплата вырастет на 17,7%. А вот реальный показатель из-за влияния инфляции увеличится лишь на 3,9%.
Весомые изменения будут происходить и в дальнейшем. Регулятор прогнозирует, что в 2026 году ситуация будет выглядеть так:
- номинальная средняя зарплата вырастет на 9,4%;
- реальная – на 3,3%.
В 2027 году средняя зарплата будет расти еще больше:
- номинальная – на 8,8%;
- реальная – на 3,5%.