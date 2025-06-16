Какая средняя зарплата в Украине сейчас

Средняя зарплата в Украине возросла до 23 460 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат.

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По состоянию на сейчас, средняя зарплата в долларовом эквиваленте ориентировочно – 564 доллара. Эта сумма больше чем показатель, который был актуальным до начала полномасштабной войны. Для понимания, еще в 2021 году средняя зарплата составляла – 514 долларов.

Сколько получали украинцы в среднем с 1996 по 2025 год:

Будет ли расти средняя зарплата в Украине в 2025 году

По данным НБУ, в этом году номинальная зарплата вырастет на 17,7%. А вот реальный показатель из-за влияния инфляции увеличится лишь на 3,9%.

Весомые изменения будут происходить и в дальнейшем. Регулятор прогнозирует, что в 2026 году ситуация будет выглядеть так:

номинальная средняя зарплата вырастет на 9,4%;

реальная – на 3,3%.

В 2027 году средняя зарплата будет расти еще больше: