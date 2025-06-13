Где больше всего выросла зарплата
Наибольшими темпами росла зарплата в области авиационного транспорта – на 51,5%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.
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Также ощутимо выросли зарплаты в этих сферах:
- сельское хозяйство – 46,9%;
- строительство – 35,3%.
В то же время Гетманцев отметил, что некоторые граждане не почувствовали увеличение зарплат. А есть и те, кто теперь имеет меньший доход.
Все эти "увеличения зарплат" для наименее оплачиваемых категорий граждан не покрывали даже уровень инфляции, которая в I квартале 2025 года составила 13,6%, при этом продукты питания подорожали на 15,5%, коммунальные услуги – на 19,5%.
Обратите внимание! По словам Гетманцева, в 13 из 25 секторов экономики зарплата не достигает даже уровня средней.
Кто из украинцев имеет наименьшие зарплаты
Достаточно небольшие средние зарплаты сейчас у:
- работников библиотек, архивов, а также других учреждений культуры – они получали в среднем 12 448 гривен – рост их выплат достиг 12,5%;
- специалистов сфер творчества и искусства – средняя зарплата 13 014 гривен – увеличение достигло 12,9%;
- педагогов – средняя зарплата в этой области составляет ориентировочно 14 307 гривны – рост на 13,1%.
Бедность работающего населения – проблема для Украины не новая, ее нельзя списывать исключительно на продолжающуюся войну,
– подчеркнул Гетманцев.
Заметьте! Гетманцев говорит, что работники водного транспорта в I квартале 2025 года получали зарплаты на 6,1% меньше чем в аналогичный период прошлого года.