Где больше всего выросла зарплата

Наибольшими темпами росла зарплата в области авиационного транспорта – на 51,5%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.

Читайте также Изменения все же есть: что происходит с курсом злотого в середине июня

Также ощутимо выросли зарплаты в этих сферах:

сельское хозяйство – 46,9%;

строительство – 35,3%.

В то же время Гетманцев отметил, что некоторые граждане не почувствовали увеличение зарплат. А есть и те, кто теперь имеет меньший доход.

Даниил Гетманцев Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Все эти "увеличения зарплат" для наименее оплачиваемых категорий граждан не покрывали даже уровень инфляции, которая в I квартале 2025 года составила 13,6%, при этом продукты питания подорожали на 15,5%, коммунальные услуги – на 19,5%.

Обратите внимание! По словам Гетманцева, в 13 из 25 секторов экономики зарплата не достигает даже уровня средней.

Кто из украинцев имеет наименьшие зарплаты

Достаточно небольшие средние зарплаты сейчас у:

работников библиотек, архивов, а также других учреждений культуры – они получали в среднем 12 448 гривен – рост их выплат достиг 12,5%;

специалистов сфер творчества и искусства – средняя зарплата 13 014 гривен – увеличение достигло 12,9%;

педагогов – средняя зарплата в этой области составляет ориентировочно 14 307 гривны – рост на 13,1%.

Бедность работающего населения – проблема для Украины не новая, ее нельзя списывать исключительно на продолжающуюся войну,

– подчеркнул Гетманцев.

Заметьте! Гетманцев говорит, что работники водного транспорта в I квартале 2025 года получали зарплаты на 6,1% меньше чем в аналогичный период прошлого года.