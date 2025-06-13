Какой сейчас официальный курс злотого в Украине
В пятницу 13 июня, официальный курс злотого ощутимо вырос – до 11,27 гривны (+13 копеек, по сравнению с 12 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Изменился ли курс злотого в банках и обменниках
Как сообщает "Минфин", средний курс злотого в банках не изменился
- покупка – 10,80 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 12 июня);
- продажа – 11,45 гривны за злотый (без изменений).
Некоторые изменения ощутимы в обменниках, там средний курс:
- покупка – 11,10 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,25 гривны за злотый (+5 копеек).
Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых сейчас
- чтобы купить 100 злотых в банке, сегодня нужно ориентировочно – 1 145 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо уже примерно – 1 125 гривен.
Какую сумму можно выручить за 100 злотых 13 июня
- в банке за 100 злотых можно получить ориентировочно – 1 080 гривен;
- в обменнике за 100 злотых можно выручить примерно – 1 110 гривен.