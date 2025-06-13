Який зараз офіційний курс злотого в Україні
У п'ятницю 13 червня, офіційний курс злотого відчутно зріс – до 11,27 гривні (+13 копійок, порівняно з 12 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Чи змінився курс злотого у банках та обмінниках
Як повідомляє "Мінфін", середній курс злотого у банках не змінився
- купівля – 10,80 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 12 червня);
- продаж – 11,45 гривні за злотий (без змін).
Деякі зміни відчутні в обмінниках, там середній курс:
- купівля – 11,10 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,25 гривні за злотий (+5 копійок).
Скільки треба гривень, аби купити 100 злотих зараз
- аби купити 100 злотих у банку, сьогодні потрібно орієнтовно – 1 145 гривень;
- для придбання 100 злотих в обміннику необхідно уже приблизно – 1 125 гривень.
Яку суму можна виручити за 100 злотих 13 червня
- у банку за 100 злотих можна отримати орієнтовно – 1 080 гривень;
- в обміннику за 100 злотих можна виручити приблизно – 1 110 гривень.