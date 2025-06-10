Який офіційний курс злотого зараз

10 червня, офіційний курс злотого в Україні сягнув – 11,09 гривні (+7 копійок, порівняно з 9 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках 10 червня

Як повідомляє "Мінфін", середній курс злотого у банках, змінився так:

купівля – 10,80 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 9 червня);

продаж – 11,45 гривні за злотий (без змін).

В обмінниках, своєю чергою, зміни такі:

купівля – 11,05 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,15 гривні за злотий (без змін).

Скільки сьогодні треба гривень, щоб купити 100 злотих

аби придбати 100 злотих у банку, потрібно мати приблизно – 1 145 гривень;

щоб купити 100 злотих в обміннику, необхідно орієнтовно – 1 115 гривень.

Яку суму можна виручити за 100 злотих зараз