Який офіційний курс злотого 9 червня

Станом на 9 червня, офіційний курс злотого склав – 11,02 гривні (-4 копійки, порівняно з 6 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках

Як показують дані "Мінфіну", середній курс злотого у банках, за вихідні змінився таким чином:

купівля – 10,80 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 6 червня);

продаж – 11,45 гривні за злотий (+5 копійок).

А от в обмінниках середній курс злотого такий:

купівля – 11,05 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,15 гривні за злотий (без змін).

За скільки сьогодні можна придбати 100 злотих

у банку 100 злотих сьогодні можна придбати за орієнтовно – 1 145 гривень;

в обміннику 100 злотих можна купити за приблизно – 1 115 гривень.

Яку суму можна виручити за 100 злотих 9 червня