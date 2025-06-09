Який офіційний курс злотого 9 червня
Станом на 9 червня, офіційний курс злотого склав – 11,02 гривні (-4 копійки, порівняно з 6 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках
Як показують дані "Мінфіну", середній курс злотого у банках, за вихідні змінився таким чином:
- купівля – 10,80 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 6 червня);
- продаж – 11,45 гривні за злотий (+5 копійок).
А от в обмінниках середній курс злотого такий:
- купівля – 11,05 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,15 гривні за злотий (без змін).
За скільки сьогодні можна придбати 100 злотих
- у банку 100 злотих сьогодні можна придбати за орієнтовно – 1 145 гривень;
- в обміннику 100 злотих можна купити за приблизно – 1 115 гривень.
Яку суму можна виручити за 100 злотих 9 червня
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати приблизно – 1 080 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, можна виручити в середньому – 1 105 гривень.