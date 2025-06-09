Какой официальный курс злотого 9 июня
По состоянию на 9 июня, официальный курс злотого составил – 11,02 гривны (-4 копейки, по сравнению с 6 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злотого в банках и обменниках
Как показывают данные "Минфина", средний курс злотого в банках, за выходные изменился следующим образом:
- покупка – 10,80 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 6 июня);
- продажа – 11,45 гривны за злотый (+5 копеек).
А вот в обменниках средний курс злотого такой:
- покупка – 11,05 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,15 гривны за злотый (без изменений).
За сколько сегодня можно приобрести 100 злотых
- в банке 100 злотых сегодня можно приобрести за ориентировочно – 1 145 гривен;
- в обменнике 100 злотых можно купить за примерно – 1 115 гривен.
Какую сумму можно выручить за 100 злотых 9 июня
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить примерно – 1 080 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, можно выручить в среднем – 1 105 гривен.